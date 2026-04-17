Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie udziału w lutym w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza.

Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, nie posiadał wymaganych certyfikatów dostępu do tajemnic państwowych.

Na wniosek ministra koordynatora służb specjalnych śledztwo wszczął wydział wojskowy lubelskiej prokuratury okręgowej.

Czy doszło do przestępstwa?

Chodzi o wyjaśnienie, czy doszło do przestępstwa w związku z dopuszczeniem do posiedzenia osoby nieuprawnionej do zapoznania się z informacjami niejawnymi.

Mowa przede wszystkim o niedopełnieniu obowiązków przez osobę, która w kancelarii prezydenta odpowiada za ochronę informacji niejawnych. Kancelaria była organizatorem posiedzenia.

Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.

"Prokuratura Okręgowa w Lublinie 8 Wydział ds. Wojskowych wszczęła postępowanie w sprawie zaistniałego w dniu 11 lutego 2026 roku w Warszawie, niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, przez funkcjonariuszy publicznych w związku z dopuszczeniem do udziału w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego - mającym charakter niejawny, oznaczonym klauzulą "zastrzeżone" osoby nieuprawnionej do zapoznania się z informacjami niejawnymi, której ujawnienie mogło narazić na szkodę prawnie chroniony interes publiczny, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. w z b. z art. 266 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k." - czytamy w komunikacie prokuratury.

"Decyzję podjęto po przeprowadzeniu analizy przekazanego do prokuratury materiału dowodowego oraz przesłuchaniu zawiadamiającego Ministra - Członka Rady Ministrów Koordynatora Służb Specjalnych w trybie art. 307 § 2 k.p.k." - dodano.

Gen. Stróżyk: Sprawa będzie ponownie rozpatrzona

W środę Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, które uchyliły decyzję o cofnięciu obecnemu szefowi BBN Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa uprawniających go do dostępu do informacji niejawnych. Sąd nie przychylił się do wniosku Cenckiewicza o umorzenie kontrolnego postępowania sprawdzającego, pozostawiając to w gestii organu.

W reakcji na to orzeczenie Cenckiewicz stwierdził, że stanowi ono dowód, że "nigdy nie utracił dostępu do informacji niejawnych".

Sprawa poświadczeń szefa BBN Sławomira Cenckiewicza będzie ponownie rozpatrzona; w wyroku WSA wskazano, że procedurę należy przeprowadzić z uwzględnieniem zaleceń sądu - powiedział PAP gen. bryg. Jarosław Stróżyk, szef SKW. Zaznaczył też, że szef BBN w dalszym ciągu nie posiada dostępu do informacji niejawnych.