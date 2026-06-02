Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzega, aby bezwzględnie nie używać tego produktu do spożywania żywności. Chodzi o partię szklanek dostępnych w sieci sklepów KiK.

GIS ostrzega przed używaniem partii szklanek / GIS /

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w partii produktu stwierdzono migrację z nich niebezpiecznych metali ciężkich - ołowiu i kadmu.

Ostrzeżenie dotyczy szklanek o numerze partii: 251216-3 12212075631003000100 P278285 - 1221207/003.

Dystrybutorem towaru w Polsce jest spółka KIK Textil Sp. z o.o. "Dystrybutor z ostrożności wycofał produkt ze sprzedaży, trwają ustalenia dotyczące badań produktu przed wprowadzeniem go na rynek" - poinformowano w komunikacie.

GIS zaapelował do klientów, którzy kupili produkt o wskazanych numerach partii, aby bezwzględnie nie używali go do spożywania żywności. Związki ołowiu i kadmu uwalniające się z obrzeża naczyń stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiadomiły dystrybutora o zaistniałej sytuacji i monitorują proces wycofania produktu.