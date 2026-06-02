Prokurator Generalny Waldemar Żurek złożył we wtorek do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Wniosek obejmuje także zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.

Prokuratora Krajowa opublikowała we wtorek rano stosowny komunikat .

Śledczy z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu podejrzewają, że Jaki - jako wiceminister sprawiedliwości nadzorujący Służbę Więzienną - miał wydać polecenia prowadzące do bezprawnych decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy. Według prokuratury działania te umożliwiły mu awans, wyższe wynagrodzenie i gwarancję powrotu na kierownicze stanowisko, mimo że wobec funkcjonariusza toczyło się postępowanie dyscyplinarne.

Zdaniem śledczych decyzje zostały podjęte bez podstaw prawnych, naruszały przepisy dotyczące awansów i przeniesień w Służbie Więziennej oraz działały na szkodę interesu publicznego. Prokuratura kwalifikuje sprawę jako przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej.

Ponieważ Patryk Jaki jest europosłem i korzysta z immunitetu Parlamentu Europejskiego, przedstawienie mu zarzutów wymaga wcześniejszej zgody PE. Prokuratura podkreśla, że zarzucany czyn nie ma związku z wykonywaniem mandatu eurodeputowanego.

Wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie złożono "z ostrożności procesowej" - na wypadek utrudniania przez polityka czynności śledczych. Sprawa jest częścią szerszego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w funkcjonowaniu Służby Więziennej w latach 2015-2023.