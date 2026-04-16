"Mamy bardzo dużo wydatków. Stąd moja bardzo serdeczna prośba do zwolenników PiS i szerzej do zwolenników obozu patriotycznego o wpłaty na konto naszej partii. Każda wpłata się liczy. Chodzi o to, żeby te środki były. Zwycięstwo jest w naszym zasięgu, ale bez środków to będzie niemożliwe. Stąd ta prośba" - zapelował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas dzisiejszej konferencji ws. finansowania partii. Stwierdził, że obecne władze "nielegalnie i bezprawnie", odbierając subwencję z budżetu, pozbawiły PiS 46 mln zł.

Konferencja PiS ws. finansowania partii w siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, 16 kwietnia 2026 roku / Rafał Guz / PAP

Prezes PiS zaapelował o wpłaty na konto partii, tłumacząc to dużymi wydatkami i brakiem subwencji z budżetu, które zostały według niego "nielegalnie" wstrzymane.

Wokół Jarosława Kaczyńskiego zgromadzili się ważni politycy PiS, w tym Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak i Mateusz Morawiecki.

Kaczyński zaznaczył, że wpłaty, nawet te niewielkie, są niezbędne, aby partia mogła przygotować się do wyborów.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Politycy PiS zebrali się przy Nowogrodzkiej. Prezes prosi o pieniądze

Prezes PiS wygłosił dzisiaj apel w siedzibie partii. Wokół Jarosława Kaczyńskiego zgromadziła się liczna grupa parlamentarzystów ugrupowania, m.in. kandydat na premiera - jeśli hipotetycznie PiS wygrałoby wybory w 2027 roku - Przemysław Czarnek, szef klubu Mariusz Błaszczak czy były premier Mateusz Morawiecki.

Kaczyński powiedział, że obecne władze "nielegalnie i bezprawnie" odbierając subwencję z budżetu, pozbawiły PiS 46 mln zł. Dodał, że brak wypłat subwencji powoduje, że partia ma poważne trudności finansowe, a jej aktywności związane np. z działaniami Czarnka jako kandydata na przyszłego ewentualnego premiera oraz liczne przedsięwzięcia programowe, spotkania i kampusy młodzieżowe kosztują.

Krótko mówiąc, mamy bardzo dużo wydatków. I stąd moja bardzo serdeczna prośba do zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i szerzej do zwolenników prawicy, do całego obozu patriotycznego, do tych wszystkich, którzy chcą, by Polska wróciła na właściwe tory, żeby pozostała państwem suwerennym, o wpłaty na konto naszej partii. Każda wpłata się liczy, także te niewielkie wpłaty się liczą. Chodzi o to po prostu, żeby te środki były - powiedział Kaczyński.

/ Rafał Guz / PAP

Nawiązując do wsparcia dla Karola Nawrockiego w ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej i jego zwycięstwa w wyborach, Kaczyński mówił, że PiS też może wygrać przyszłoroczne wybory parlamentarne. Ale, jak dodał, "bez środków, będzie to bardzo trudne, stąd ta gorąca prośba".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szykuje się rozłam w PiS? Prof. Zybała: Do tej pory Kaczyński nie tolerował odśrodkowych ruchów

Nadal nie otrzymujemy subwencji, która powinna pojawić się dopiero pod koniec kwietnia 2027. Do tego czasu jesteśmy zmuszeni prosić państwa o pomoc. Ta pomoc była tak skuteczna przy wyborach prezydenckich i zebraliśmy 23 mln zł i to pozwoliło na prowadzenie kampanii wyborczej. Teraz potrzebujemy pieniędzy na prowadzenie normalnej aktywności partyjnej - powiedział polityk PiS Henryk Kowalczyk.