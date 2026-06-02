Groźny wypadek w miejscowości Gołymin na drodze krajowej 60 między Ciechanowem a Makowem Mazowieckim. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu trzech pojazdów.

Służby na miejscu wypadku w Gołyminie / Policja Ciechanów /

Dwie osoby trafiły do szpitala w wyniku wypadku samochodowego, do którego doszło we wtorek rano w Gołyminie w województwie mazowieckim. Zderzyły się tam cieżarowy DAF, dostawczy Iveco i osobowy Mercedes.

Poszkodowani w wypadku, którzy trafili do szpitala, to podróżujący Mercedesem 62-letni kierowca i 64-letnia pasażerka.

Przyczyny wypadku są ustalane - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie.

Droga krajowa 60 w Gołyminie została zablokowana. Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności.