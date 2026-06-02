​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia przed burzami dla sześciu województwach i mgłami dla dziewięciu. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu i grad.

IMGW ostrzega przed burzami i mgłami / Dawid Wolski / East News

IMGW ostrzega przed burzami i mgłami

Ostrzeżenia I stopnia IMGW przed burzami dotyczą województw: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Alerty obowiązują od godz. 11 do godz. 20 we wtorek.

Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie około 35 mm, porywy wiatru do 55 km/h oraz lokalnie grad.

IMGW ostrzega przed burzami

Jak podał Instytut, ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dotyczą województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego oraz małopolskiego. Alerty pozostaną w mocy do godz. 8 we wtorek.

Instytut poinformował, że miejscami utrzymuje się gęsta mgła ograniczająca widzialność do 300 m, a lokalnie do 100 m. Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Pogoda na długi weekend: upał, burze i grad

Długi weekend upłynie pod znakiem typowo czerwcowej aury - będzie ciepło, a miejscami nawet gorąco, ale nie zabraknie również burz i gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Synoptycy przewidują, że od czwartku do piątku nad Polską utrzyma się napływ ciepłego i wilgotnego powietrza, które sprzyjać będzie rozwojowi chmur burzowych.

Najcieplejszym dniem długiego weekendu będzie Boże Ciało. W większości kraju termometry pokażą od 23 do 27 st. C, a najwyższe wartości odnotowane zostaną na południowym wschodzie Polski. Wieczorem w wielu regionach mogą rozwijać się burze. Największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia prognozowane jest dla południa, południowego wschodu oraz centrum kraju. Miejscami burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, grad i silniejsze porywy wiatru.

W piątek nadal będzie ciepło, z temperaturą sięgającą około 23-24 st. C. Największe zagrożenie burzami obejmie wschodnią część kraju, gdzie lokalnie mogą wystąpić gwałtowne opady i krótkotrwałe, ale intensywne zjawiska atmosferyczne.

Weekend przyniesie niewielkie ochłodzenie. W sobotę i niedzielę temperatury będą przeważnie utrzymywać się w przedziale od 20 do 24 st. C. Nadal możliwe będą przelotne opady deszczu i lokalne burze, jednak ich intensywność powinna być wyraźnie mniejsza niż w poprzednich dniach. Aura stanie się bardziej umiarkowana, co sprzyjać będzie wypoczynkowi na świeżym powietrzu.