Mateusz Morawieckie odniósł się do reakcji partii na powołanie przez niego Stowarzyszenia Rozwój Plus. "Nie zrezygnuję. To stowarzyszenie jest założone. Założyciele już wszelkie dokumenty podpisali i złożyli. Teraz już jest decyzja w rękach sądu rejestrowego, nie będę tego na pewno wycofywał" - powiedział były premier. Wcześniej rzecznik partii stwierdził, że "stowarzyszenie jest sprzeczne ze statutem PiS, a to rodzi konsekwencje dyscyplinarne". Był to komentarz partii po czwartkowym posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego PiS.
Rzecznik PiS poinformował, że czwartkowe spotkanie prezydium Komitetu Politycznego PiS było kontynuacją przerwanego spotkania z początku tygodnia.
Wśród tematów wymieniał bieżące kwestie polityczne oraz wewnętrzne sprawy partii, w tym plany Mateusza Morawieckiego ws. jego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Bochenek przekonywał ponadto, że rozmowa na temat stowarzyszenia odbyła się w "bardzo spokojnym tonie".
Pokłosiem tej dyskusji - jak relacjonował Bochenek - było podjęcie decyzji dotyczącej zalecenia prezesowi PiS utworzenia rady eksperckiej, która miałaby wspierać partię w przygotowaniach do kampanii parlamentarnej. Jednym z elementów decyzji było zwrócenie uwagi członkom ugrupowania na obowiązywanie art. 6 ust. 1 pkt. 3 statutu PiS zakazującego członkom partii udziału w innych organizacjach politycznych.