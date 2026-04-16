Dopytywany zaś, o to czy takim działaniem jest udział w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego, rzecznik PiS odparł, że stowarzyszenie jest sprzeczne ze statutem partii. Ta działalność, prowadzona przez członków PiS w ramach tego stowarzyszenia, jest działalnością sprzeczną ze statutem PiS, a to rodzi określone konsekwencje dyscyplinarne i to wynika bezpośrednio ze statutu PiS - mówił Bochenek.

"Oferta dla parlamentarzystów"

Nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie, kto poniesie te konsekwencje. Bochenek określił decyzje prezydium Komitetu Politycznego jako "ofertę". Wychodzimy z pewną ofertą do naszych parlamentarzystów, członków PiS, zwłaszcza tych, którzy być może po pewnej refleksji zrezygnują z udziału w stowarzyszeniu, o którym tu rozmawiamy, i będą chcieli się aktywnie włączyć w budowanie szerokiego patriotycznego frontu - dodał.

Dopytywany o to, czy Prawu i Sprawiedliwości grozi rozłam, Bochenek odparł, że "to jest wybór tych osób". Każdy jest dorosłym człowiekiem, polityka to poważna sprawa, każdy bierze odpowiedzialność za swoje decyzje. I myślę, że ta pozytywna oferta stworzenia pewnej przestrzeni, również dla tych, którzy być może twierdzili dotychczas, że tej przestrzeni nie ma, myślę, że to powinno wypełnić to oczekiwanie - powiedział Bochenek.

Podkreślał jednak, że "jedność jest najważniejsza".

Komentarz Morawieckiego: Nie wycofam się

Chwilę po konferencji Bochenka na antenie prawicowej stacji Republika do sprawy ponownie odniósł się Morawiecki. Polityk był pytany m.in. o to, czy zrezygnuje z zakładania stowarzyszenia.

Nie zrezygnuję. To stowarzyszenie jest założone. Założyciele już wszelkie dokumenty podpisali, złożyli. Teraz już jest decyzja w rękach sądu rejestrowego, nie będę tego na pewno wycofywał - zadeklarował Morawiecki.