"Trzeba wybrać i jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie" - powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS odniósł się w ten sposób do nowego stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i ludzi z nim związanych.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Sejmie

Jarosław Kaczyński stanowczo skomentował powstanie stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

Prezes PiS zapowiedział, że osoby zaangażowane w nowe stowarzyszenie nie znajdą się na listach wyborczych PiS.

Według nieoficjalnych informacji, do stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego zapisało się dotąd nawet kilkudziesięciu parlamentarzystów PiS, zarówno posłów, senatorów, jak i europarlamentarzystów. Podkreślają oni, że nie zamierzają opuszczać PiS.

Jarosław Kaczyński potraktował inicjatywę byłego premiera jako działalność konkurencyjną wobec PiS. Na piątkowej konferencji prasowej prezes PiS podkreślał, że statut Prawa i Sprawiedliwości jest równy dla wszystkich członków partii. I dlatego nie może robić wyjątku dla stowarzyszenia Rozwój Plus.

Kaczyński dodał, że na czwartkowym komitecie politycznym zapadła decyzja, która zakazuje działaczom partyjnym działalności w innych organizacjach politycznych. A tak stowarzyszenie założone przez Mateusza Morawieckiego traktuje prezes PiS.

Jeżeli ta działalność będzie kontynuowana, jeżeli będą padały takie sformułowania, które padały niestety także z ust osób bardzo ważnych, że to jest pewna nowa propozycja dla pewnego typu elektoratu, w takim razie jest to przedsięwzięcie partyjne. Trzeba wybrać i jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie - mówił Kaczyński.

Prezes PiS dodał, że nie może być tak, że - jak to określił - na jednej partii wyrasta druga.