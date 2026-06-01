​Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w poniedziałek, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. "Żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu" - oznajmił amerykański przywódca.

Prezydent USA Donald Trump / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.

"Miałem bardzo owocną rozmowę z premierem Izraela Bibi Netanjahu i nie będzie żadnych wojsk zmierzających do Bejrutu, a te, które są w drodze, zostały już zawrócone" - czytamy we wpisie, jaki Trump zamieścił na platformie społecznościowej Truth Social.

Trump zapewnia: Izrael nie będzie ich atakował

Dodał, że za pośrednictwem wysoko postawionych przedstawicieli, odbył "bardzo owocną rozmowę" z drugą stroną konfliktu. "Hezbollah zgodził się, że wszelkie walki zostaną wstrzymane. Izrael ich nie będzie atakować, a oni nie zaatakują Izraela" - podkreślił.

Do ogłoszenia rozejmu dochodzi po tym, gdy Iran za pośrednictwem agencji Tasnim zapowiedział zawieszenie rozmów do czasu zaprzestania ataków Izraela na libański Hezbollah.

Reuters podkreśla, że żaden prezydent USA nie rozmawiał z Hezbollahem - libańską bojówką, powiązaną z Iranem - za pomocą pośredników, ale też bez ich udziału. Grupa ta została uznana przez Stany Zjednoczone za organizację terrorystyczną.

Liban dostał rykoszetem?

Z kolei cytowany przez agencję Reutera libański urzędnik powiedział, że Hezbollah za pośrednictwem przewodniczącego parlamentu Libanu Nabiha Berriego powiadomił Biały Dom o tym, że jest gotów wstrzymać ataki na północny Izrael w zamian za to, że Izrael oszczędzi Bejrutowi i jego przedmieściom wszelkich ataków.

Walki w Libanie były najszerszym skutkiem ubocznym wojny z Iranem, zmuszając ponad 1 milion Libańczyków do przesiedlenia się w wyniku izraelskich ataków i nakazów ewakuacji od 2 marca br. Wtedy też Hezbollah rozpoczął ostrzał rakietowy i dronów w kierunku Izraela, aby wesprzeć swojego sojusznika, Iran.

W sobotę izraelskie wojska zajęły 900-letni zamek Beaufort i strategiczny grzbiet w południowym Libanie. Stało się to dzień po jednym z najcięższych dni ostrzału północnego Izraela przez Hezbollah od czasu kwietniowego zawieszenia broni, co doprowadziło do zamknięcia szkół i wprowadzenia ograniczeń.