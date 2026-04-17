Mimo zrzeczenia się immunitetu poseł PiS Łukasz Mejza nie przestaje utrudniać Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego procesu ukarania go mandatami za 9 wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary. Jak dowiedział się reporter RMF FM, polityk nie odbiera korespondencji z instytucji, co uniemożliwia skierowanie do sądu wniosków o orzeczenie kar.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mejza, zdj. archiwalne / Rafał Guz / PAP

Generalna Inspekcja Transportu Drogowego otrzymała już z Sejmu potwierdzenie, że poseł PiS Łukasz Mejza zrzekł się immunitetu .

GITD zapowiada kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Mejzy - dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o sześć przekroczeń prędkości zarejestrowanych przez fotoradary.

Inspekcja zamierza skierować kilka wniosków o ukaranie polityka do sądów właściwych ze względu na miejsca popełnienia wykroczeń. Aby to się ziściło, poseł musi otrzymać pismo o zakończeniu sprawy przed skierowaniem wniosków oraz pouczenie.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, dokumenty zostały wysłane na cztery znane instytucji adresy polityka, w tym na adres, który podał jako właściwy podczas ostatnich kontaktów z GITD. Żadna z przesyłek nie została odebrana. Inspekcja zdecydowała więc, że korespondencja zostanie doręczona posłowi PiS w Sejmie przez marszałka. Dopiero wtedy będzie mogło ruszyć postępowanie sądowe.

Sąd nie jest związany wysokością kar z taryfikatora. Maksymalnie może orzec 30 tys. zł grzywny.

Z wyliczeń reportera RMF FM wynika, że poseł ma co najmniej 17 zarejestrowanych i niezapłaconych wykroczeń. W sumie na jego koncie powinno się znaleźć 177 punktów karnych.