"Od 1 czerwca 2026 r. nie wchodzi w życie obowiązek wyposażenia samochodów osobowych w apteczki pierwszej pomocy" - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Apteczka nie jest jeszcze obowiązkowa w samochodach osobowych

Resort infrastruktury zdementował w poniedziałek informacje o tym, jakoby od 1 czerwca wszedł w życie obowiązek wyposażenia samochodów osobowych w apteczkę doraźnej pomocy. Jak się okazuje, projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych.

"Ministerstwo Infrastruktury dementując nieprawdziwe doniesienia medialne, informuje, że od 1 czerwca 2026 r. nie wchodzi w życie obowiązek wyposażenia samochodów osobowych w apteczki pierwszej pomocy" - napisał resort na swojej stronie internetowej.

Jakie zmiany planuje Ministerstwo Infrastruktury?

Faktem jest, że Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie obowiązku wyposażania samochodów osobowych w apteczkę doraźnej pomocy. Chodzi o pojazdy samochodowe o kategorii homologacyjnej M1, które w dowodzie rejestracyjnym mają wpisany "samochód osobowy" w rubryce "rodzaj pojazdu".

Wprowadzenie obowiązku wyposażenia samochodów osobowych w apteczkę doraźnej pomocy zagwarantuje szeroki dostęp do podstawowych środków niesienia pierwszej pomocy w każdej sytuacji i miejscu - zaznaczyła w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka resortu Anna Szumańska.

Dodała, że już obecnie, pomimo braku nakazu posiadania apteczki w samochodzie osobowym, wielu kierowców wyposaża w nią pojazd.

Resort poinformował, że szczegółowy zakres nowych rozwiązań oraz termin ich wdrożenia będzie zależny od propozycji i uwag zgłaszanych w ramach konsultacji. Ministerstwo Infrastruktury planuje rozłożenie wymogu wyposażania apteczek w czasie, tak aby nie powodować chwilowego, znaczącego zwiększenia popytu rynkowego na nie - przekazała rzeczniczka resortu.

Kto musi posiadać apteczkę w samochodzie?

Obowiązujące rozporządzenie przewiduje wyposażenie w apteczki doraźnej pomocy pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania, taksówek, pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób oraz autobusów, za wyjątkiem autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej lub w przewozach okazjonalnych wykonywanych w granicach administracyjnych miasta i gminy.

Takiego wymogu nie ma natomiast w stosunku do samochodów osobowych, których kierowcy stanowią przeważająca większość uczestników ruchu drogowego.

