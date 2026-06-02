Największy ośrodek detencyjny dla imigrantów w Stanach Zjednoczonych znalazł się w centrum skandalu. Organizacje broniące praw człowieka pozwały amerykańskie służby imigracyjne, zarzucając im "nieludzkie warunki" i łamanie podstawowych praw zatrzymanych.

Według pozwu, zatrzymani w Camp East Montana mają być poddawani nieludzkiemu traktowaniu. Wśród zarzutów pojawiają się doniesienia o przemocy fizycznej, molestowaniu seksualnym, braku dostępu do odpowiedniej opieki medycznej, a także podawaniu zepsutej żywności. Obrońcy praw człowieka alarmują, że sytuacja w ośrodku jest dramatyczna i wymaga natychmiastowej interwencji.

Camp East Montana to namiotowe obozowisko leżące w El Paso w Teksasie. Powstało ono latem ubiegłego roku na terenie bazy wojskowej Fort Bliss. Ośrodek może pomieścić nawet pięć tysięcy osób, co czyni go największym tego typu miejscem w Stanach Zjednoczonych.

Trafiają tu imigranci oczekujący na rozstrzygnięcie swoich spraw deportacyjnych lub osoby, które niedawno wygrały takie postępowania.

W odpowiedzi na zarzuty rzecznik Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), któremu podlega ICE, stanowczo zaprzeczył doniesieniom o nieludzkim traktowaniu.

Twierdzenia, że w Camp East Montana panują nieludzkie warunki, są nieprawdziwe. Każda osoba przebywająca w ośrodku ma zapewniony dostęp do opieki medycznej - zapewnił rzecznik w oficjalnym oświadczeniu.