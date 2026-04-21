"Kto się lubi, ten się czubi" - taki komentarz w środku nocy na platformie X zamieścił europarlamentarzysta PiS Adam Bielan. Dotyczył on wieczornego spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Między tymi dwoma politykami w ostatnich dniach iskrzy.

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński

W poniedziałek wieczorem odbyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego.

Spotkanie dotyczyło konfliktu wokół stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez Morawieckiego.

W świecie polityki - szczególnie po prawej stronie - to spotkanie było numerem jeden poniedziałku. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i były premier Mateusz Morawiecki mieli rozmawiać w związku z konfliktem, który od pewnego czasu pojawił się w tej partii.

Chodzi o stowarzyszenie Rozwój Plus , które założył Morawiecki. Do stowarzyszenia dołączyło ok. 40 polityków PiS. To m.in. Piotr Müller, Michał Dworczyk, Janusz Cieszyński, Krzysztof Szczucki, Waldemar Buda, Marcin Horała, Paweł Jabłoński czy Ryszard Terlecki. Podkreślają oni, że nie zamierzają opuszczać PiS.

Jarosław Kaczyński stawiał sprawę na ostrzu noża

Ten ruch nie wywołał zachwyty prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński w piątek podkreślał, że statut PiS jest równy dla wszystkich członków partii. I dlatego nie może robić wyjątku dla stowarzyszenia Rozwój Plus. Dodawał, że na czwartkowym komitecie politycznym zapadła decyzja, która zakazuje działaczom partyjnym działalności w innych organizacjach politycznych.

Jeżeli ta działalność będzie kontynuowana, jeżeli będą padały takie sformułowania, które padały niestety także z ust osób bardzo ważnych, że to jest pewna nowa propozycja dla pewnego typu elektoratu, w takim razie jest to przedsięwzięcie partyjne. Trzeba wybrać i jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie - mówił Kaczyński.

Kaczyński podkreślił, że statut PiS wyraźnie zakazuje działalności w innych organizacjach politycznych. A w naszej ocenie to, co zostało powołane (przez Mateusza Morawieckiego-red.), ta organizacja ma właśnie taki charakter, już zaczyna budować struktury lokalne - zauważył.

Morawiecki zapewniał, że będzie w PiS

W sobotę były premier Mateusz Morawiecki w rozmowie w RMF FM zapewniał, że jest i będzie w Prawie i Sprawiedliwości. Mamy stowarzyszenie. Na pewno będzie działało. Działa na polu eksperckim, nie na polu politycznym. Jest spójne z celami i zasadami ideowymi Prawa i Sprawiedliwości - dodał gość Krzysztofa Ziemca.

Morawiecki zapewniał też w sobotę w RMF FM, że jest "absolutnie spokojny" o to, że członkowie jego stowarzyszenia znajdą się na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Potrafię zakasać rękawy i ruszyć do boju. Będę walczył do ostatniego dnia przed ciszą wyborczą - powiedział. Dodał wtedy, że w poniedziałek wieczorem spotka się z prezesem Kaczyńskim.