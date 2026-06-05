Obywatel Ukrainy, który wyłowił ogromnego suma z jeziorka Balaton na warszawskim Gocławiu i bez dostępu do wody przewoził go w samochodzie, został wydalony z Polski. To jednak nie wszystkie konsekwencje, jakie poniósł 57-letni mężczyzna.

Jeziorko Balaton na warszawskim Gocławiu (zdjęcie z listopada 2023 r.)

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Parę dni temu z jeziorka Balaton na warszawskim Gocławiu ktoś wyłowił ogromnego suma, który - według świadków - mógł mieć nawet 182 cm długości. Ryba mogła żyć w zbiorniku od 20 lat i była znana okolicznym mieszkańcom jako "legenda Balatonu".

Sum nie został z powrotem wpuszczony do wody. Do sieci trafiły za to zdjęcia i nagrania, na których widać, że ogromna ryba została wyciągnięta na brzeg, a następnie umieszczona w bagażniku samochodu i wywieziona.

Sprawą zajęli się stołeczni policjanci, którzy w bardzo krótkim czasie wytypowali mężczyznę mogącego mieć bezpośredni związek z tym zdarzeniem. Okazał się nim 57-letni obywatel Ukrainy, który został we wtorek zatrzymany.