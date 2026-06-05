Witold B., dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, został zawieszony - poinformował p.o. rzecznika prasowego WOT mjr Rafał Rylich. Oficer jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń - przekazała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej został zawieszony w czynnościach służbowych / Adam Burakowski / East News

Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Witold B., został zawieszony w czynnościach służbowych 26 maja 2026 roku.

Oficer jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń finansowych.

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Dowódca zawieszony w czynnościach służbowych

Mjr Rylich przekazał, że w związku z podejrzeniami nadużyć finansowych wobec Dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. "Decyzją Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej z dnia 26 maja 2026 r. oficer został zawieszony w czynnościach służbowych do czasu zakończenia postępowania" - podał.

Zaznaczył, że Wojska Obrony Terytorialnej współpracują z organami prowadzącymi postępowanie i pozostają do ich dyspozycji w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy.

Obecnie obowiązki dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej przejął ppłk Artur Wasilewski.

Prokuratura: Witold B. podejrzany o oszustwa

Postępowanie przeciwko płk. Witoldowi B. prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie - wydział do spraw wojskowych.

Rzecznik warszawskiej Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba poinformował PAP, że płk Witold B. jest podejrzany o oszustwa na szkodę 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu i 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejącej rozłąki i przejazdów oraz na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania.

Te czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator zarzuca oprócz oszustwa osiągnięcie źródła stałego utrzymania - przekazał.

Skiba podkreślił, że prokuratura nie informuje na tym etapie szerzej o szczegółach sprawy. W drugiej połowie czerwca planowane są czynności procesowe z podejrzanym.