"Jestem i będę w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę się przysłużyć do tego, żeby odsunąć ten rząd od władzy" - mówił w RMF FM były premier Mateusz Morawiecki, założyciel stowarzyszenia Rozwój Plus. "Mamy stowarzyszenie. Na pewno będzie działało. Działa na polu eksperckim, nie na polu politycznym. Jest spójne z celami i zasadami ideowymi Prawa i Sprawiedliwości" - dodał gość Krzysztofa Ziemca. Zapowiedział też, że na poniedziałek jest wstępnie umówiony na rozmowę z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. "Sądzę, że dojdzie do porozumienia" - ocenił były szef rządu.

"To jest na pewno niespójne z naszym statutem"

Mateusz Morawiecki przekonywał w RMF FM, że Polaków nie interesują wewnętrzne sprawy partyjne. Jak ocenił, są to dla nich "sprawy jałowe, arcynudne".

Polacy naprawdę żyją tym, że bardzo często wysyłają jedno, drugie, dziesiąte CV i po 8-9 miesiącach nie mają żadnej odpowiedzi - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Były premier zapewnił, że jest "absolutnie spokojny" o to, że członkowie jego stowarzyszenia znajdą się na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości.

Będę dążył do tego, żeby posłowie Prawa i Sprawiedliwości byli jeszcze liczniej reprezentowani w przyszłym parlamencie. Po to codziennie wydaję jedną bitwę temu rządowi - stwierdził Morawiecki. Potrafię zakasać rękawy i ruszyć do boju. Będę walczył do ostatniego dnia przed ciszą wyborczą - obiecywał.



Gość RMF FM odniósł się też do zarzutów, że działanie jego stowarzyszenia jest niespójne z zasadami i celami PiS-u. Zaatakował przy tym najbardziej radykalne skrzydło swojej partii.

Są ludzie, którzy mówią o Polexicie. To jest niespójne z zasadami ideowymi i z celami Prawa i Sprawiedliwości. To jest na pewno niespójne z naszym statutem - grzmiał Morawiecki. Działanie na niwie poszerzania elektoratu na pewno przysłuży się naszym głównym celom - zapewniał.

Morawiecki uderza w Solidarną Polskę. "Nie uważam, że to jest najlepsze"

Odnosząc się do sytuacji w PiS, Morawiecki stwierdził, że partia powinna mieć różne kanały docierania do potencjalnych wyborców.

Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działać na niwie współpracy z samorządowcami, z przedsiębiorcami, z młodymi ludźmi, z różnymi środowiskami - wyliczał. Nasza komunikacja bardzo mocno została zdominowana przez Solidarną Polskę. Nie uważam, że to jest najlepsze - ocenił gość Krzysztofa Ziemca.

Stowarzyszenie jest w stanie uzupełnić te braki komunikacyjne, z którymi mamy do czynienia. Naprawdę zależy mi na tym, żeby być niewygodną, niekomfortową opozycją dla Donalda Tuska - deklarował były szef rządu.

