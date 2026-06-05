Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga akt oskarżenia przeciwko kapralowi Rafałowi R. Żołnierz odpowie za zaatakowanie innego mężczyzny maczetą w grudniu 2025 r. w Legionowie.

Zdj. ilustracyjne / Albert Zawada / PAP

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Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba przypomniał, że do ataku z użyciem maczety doszło 21 grudnia 2025 roku ok. godz. 16:20 przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego w Legionowie. Jak ustalili śledczy, żołnierz najpierw uderzył swoją ofiarę tylną częścią maczety w szyję. Później zranił ją ostrzem tej broni w głowę, wywołując masywne krwawienie. Miał działać z tzw. zamiarem ewentualnym pozbawienia życia.



Zaatakowany mężczyzna przeżył atak. Prokuratura informuje, że w czasie ataku kapral Rafał R. miał "znacznie ograniczoną zdolność do kierowania swoim postępowaniem, przy zachowanej zdolności do rozpoznania znaczenia czynu". Nie wyjaśnia, co było przyczyną takiego stanu.

"Po skierowaniu aktu oskarżenia Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie wyda postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego, które obecnie jest przedłużone do dnia 20 czerwca 2026 roku" - przekazał Skiba.

Prokuratura nie ujawnia, w jakiej jednostce służył kapral R. Nie informuje także, co mogło być przyczyną ataku.