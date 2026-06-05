Jakiej decyzji prezydenta ws. ustawy o statusie osoby najbliższej oczekują Polacy? Okazuje się, że większość chce podpisania jej przez Karola Nawrockiego - wynika z sondażu pracowni IBRiS dla stacji Polsat News. Tymczasem prezydent zapowiedział już, że nie zaakceptuje żadnego prawa, które będzie stanowiło "alternatywę dla małżeństwa".

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Sondaż: Większość badanych chce podpisu prezydenta pod ustawą o statusie osoby najbliższej.

W myśl ustawy dwie pełnoletnie osoby mogłyby zawrzeć specjalną umowę, która umożliwiłaby m.in. wybór ustroju majątkowego czy dostęp do informacji medycznych.

Karol Nawrocki zapowiedział, że sprzeciwi się prawu, które będzie stanowiło "alternatywę dla małżeństwa".

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Większość badanych chciałoby podpisu prezydenta

Uczestnikom badania IBRiS dla stacji Polsat News zadano pytanie: "czy prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać czy odmówić podpisu ustawy o statusie osoby najbliższej?".

Jak się okazało, łącznie za podpisaniem tej ustawy opowiedziało się 53 proc. badanych - 33,8 proc. wskazało opcję "zdecydowanie podpisać", a 19,2 proc. - "raczej podpisać".

Respondenci sprzeciwiający się podpisaniu tej ustawy stanowili łącznie 37,4 proc. badanych. W tym wariant "zdecydowanie odmówić" wskazało 26 proc., a "raczej odmówić podpisu" wybrało 11,4 proc. ankietowanych.

Opcję "trudno powiedzieć" wybrało 9,6 proc. respondentów.

Jak odpowiadały kobiety, a jak mężczyźni?

Z badania IBRiS dla Polsat News wynika również, że 59,3 proc. kobiet opowiedziało za podpisaniem ustawy o statusie osoby najbliższej, przeciwko było 29,8 proc., a wariant "trudno powiedzieć" wybrało 10,9 proc. kobiet.

Tymczasem wśród mężczyzn podpisanie tej ustawy poparło 46 proc. ankietowanych. Przeciwników wśród panów było 45,8 proc. Z kolei 8,2 proc. mężczyzn nie miało zdania.

Badanie IBRiS dla Polsat News przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 1000 osób w dn. 29 maja-2 czerwca br. metodą CATI.

Co zakłada projekt ustawy?

Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która - rejestrowana w USC - umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Sejm przyjął tę ustawę przed tygodniem, w piątek. Jak wskazała pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula w rozmowie z Polską Agencją Prasową, projektem zajmie się teraz Senat - "w najbliższym czasie, najpewniej 10-11 czerwca".

Prezydent zabrał głos. Sprzeciwił się "alternatywie dla małżeństwa"

Karol Nawrocki szybko zareagował na uchwalenie przez Sejm ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu . Jak podkreślił, nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło "alternatywę dla małżeństwa".

Jestem strażnikiem konstytucji. W konstytucji jest wprost napisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny - powiedział prezydent przed tygodniem.

Polityk zaznaczył, że jest gotowy podpisać ustawę, "która nie będzie ideologiczna, nie będzie stanowiła furtki dla alternatywy małżeństwa i podważania polskiej konstytucji".

Jeśli znajdziemy rozwiązania, które pomogą osobom w statusie osoby najbliższej na funkcjonowanie formalne, administracyjne, a nie będą niosły ideologicznej presji, czy próby podważania wyjątkowego statusu małżeństwa, to taką ustawę podpiszę. Mam nadzieję, że taką uda się wypracować - zaznaczył prezydent.

Poparcie dla małżeństw jednopłciowych rośnie

Poparcie dla związków małżeńskich zawieranych przez pary homoseksualne rośnie. Potwierdzają to m.in. sondaże CBOS: w czerwcu 2001 r. takie poparcie zadeklarowało 24 proc. Polek i Polaków, w sierpniu 2024 r. - o 20 punktów procentowych więcej.

Jak wynika z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 r., w ostatniej dekadzie w Polsce ubyło 800 tys. rodzin (7,4 proc.). Spada liczba małżeństw, ale rośnie liczba związków nieformalnych osób różnej płci: w 2011 r. było ich 316,5 tys., a w 2021 - 552,8 tys. Rośnie też liczba małżeństw bez dzieci, a liczba dzieci wychowywanych w małżeństwach zmniejszyła się w ciągu dekady o 13,9 proc.