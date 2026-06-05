Długi weekend, a za chwilę wakacje. Maturzyści właśnie ruszyli na rynek pracy. Czy w tym roku będzie im trudniej o zatrudnienie sezonowe? Liczba ofert spada, a liczba chętnych rośnie. Zapytamy, skąd ta zmiana i na co młodzi powinni szczególnie uważać, podpisując pierwsze umowy. Gościem Krzysztofa Ziemca będzie prof. Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy.

Prof. Sebastian Gajewski / Piotr Mazur / RMF FM

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Wrócimy też do problemu nadużywania zwolnień lekarskich. Skala nieprawidłowości rośnie, a jednodniowe L4 stają się coraz powszechniejsze. Czy rząd planuje konkretne działania, by ograniczyć to zjawisko i czy inspiracją mogą być rozwiązania z innych krajów?

Poruszymy temat reformy Państwowej Inspekcji Pracy. To realne wzmocnienie kontroli na rynku pracy, czy jedynie kosmetyczne zmiany? Zapytamy też, dlaczego mimo zapowiedzi zmian rośnie liczba jednoosobowych działalności i czy pracodawcy rzeczywiście obawiają się nowych przepisów.

W rozmowie również o sytuacji pracowników z zagranicy. Ilu cudzoziemców dziś pracuje w Polsce i czy w obliczu zmian demograficznych będziemy potrzebować ich jeszcze więcej? Jak na rynek pracy wpływa odpływ Ukraińców i kto zajmuje ich miejsce?

Porozmawiamy także o debacie wokół odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu i jej możliwym wpływie na nastroje społeczne w Polsce.

Zapytamy także o przyszłość przepisów dotyczących statusu osoby najbliższej i transkrypcji małżeństw zawieranych za granicą. Czy po zapowiedziach prezydenta rząd ma plan B i czy grozi nam fala sporów sądowych?

Na rozmowę zapraszamy o godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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