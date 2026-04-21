Ministerstwo Zdrowia przedłuży pilotaż antykoncepcji awaryjnej w aptekach - ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o program, w ramach którego farmaceuta wystawia receptę na tak zwaną pigułkę "dzień po" pacjentkom, które mają co najmniej 15 lat. Obecny pilotaż kończy się w czerwcu.

Pigułka "dzień po" będzie dalej dostępna w aptekach

Ministerstwo Zdrowia przedłuży pilotaż na pigułkę "dzień po".

Z programu skorzystało już blisko 50 tys. kobiet.

Z ustaleń dziennikarza RMF FM wynika, że program pilotażowy antykoncepcji awaryjnej zostanie przedłużony do czerwca 2028 roku. Przez ostatnie dwa lata do aptek w sprawie recepty na pigułkę "dzień po" zgłosiło się prawie 50 tys. kobiet - wynika z danych Naczelnej Izby Aptekarskiej.

W co dziesiątym przypadku farmaceuta uznał, że taka recepta nie powinna być wystawiona. Ważna jest przede wszystkim kwalifikacja pacjentki do tej tabletki, czy nie jest w ciąży, czy nie stosuje innych metod antykoncepcji. W tym momencie albo wypisujemy receptę, albo nie wypisujemy - opisuje w rozmowie z RMF FM farmaceutka Małgorzata Kanarkiewicz.

Pigułka "dzień po". Wzrost zainteresowania po dłuższych weekendach i świętach

Farmaceuci obserwują, że wzrost liczby osób, które zgłaszają się w sprawie recept na pigułkę "dzień po", widać po dłuższych weekendach i świętach. Najczęściej zgłaszają się osoby pełnoletnie, w wieku 20 plus.

Receptę na antykoncepcję awaryjną wystawiają farmaceuci tylko w wybranych aptekach, które zgłosiły się do programu. W całym kraju takich punktów jest niespełna półtora tysiąca. A wszystkich aptek - ponad jedenaście tysięcy. Tu znajdziesz pełną listę aptek, w których można uzyskać pigułkę "dzień po" .

Pilotaż antykoncepcji awaryjnej był wiosną 2024 roku reakcją na weto prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy, która miała znieść recepty na pigułkę "dzień po".

Na czym polega program antykoncepcji awaryjnej w aptekach?

Ministerstwo Zdrowia podaje następującą instrukcję: Jeśli zgłosisz się do apteki i poprosisz o antykoncepcję awaryjną, zostaniesz przyjęta w osobnym pomieszczeniu. Odbędziesz rozmowę z farmaceutą, który przeprowadzi wywiad i ustali, czy wydanie leku jest uzasadnione i bezpieczne, omówi zasady jego przyjęcia oraz odpowie na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości. Jeśli po przeprowadzonym wywiadzie farmaceuta uzna wydanie leku za uzasadnione i bezpieczne, otrzymasz receptę wystawioną przez farmaceutę i będziesz mogła wykupić lek.