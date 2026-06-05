Pięcioletnia dziewczynka wypadła z okna 11. piętra wieżowca we Włocławku. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala. 21-letnia matka była pijana.
Dramatyczne wydarzenia rozegrały się rano na osiedlu Południe we Włocławku. Z okna 11. piętra wieżowca wypadła 5-letnia dziewczynka.
Świadkowie natychmiast wezwali na miejsce służby. Lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala.
Okoliczności i przebieg zdarzenia badają policjanci pod nadzorem prokuratury.
Jak powiedziała RMF FM Renata Wróblewska-Czaplicka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, wstępnie ustalono, że dziecko przebywało pod opieką 21-letniej matki. Funkcjonariusze sprawdzili jej trzeźwość. Badanie wykazało około promila alkoholu w organizmie. Kobieta została zatrzymana.