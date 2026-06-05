Pięcioletnia dziewczynka wypadła z okna 11. piętra wieżowca we Włocławku. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala. 21-letnia matka była pijana.

Dziewczynka wypadła z 11. pietra / KW PSP Włocławek / Państwowa Straż Pożarna

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się rano na osiedlu Południe we Włocławku. Z okna 11. piętra wieżowca wypadła 5-letnia dziewczynka.

Świadkowie natychmiast wezwali na miejsce służby. Lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala.

Dziecko zostało przetransportowane do szpitala śmigłowce LPR / KW PSP Włocławek / Państwowa Straż Pożarna

Okoliczności i przebieg zdarzenia badają policjanci pod nadzorem prokuratury.

Jak powiedziała RMF FM Renata Wróblewska-Czaplicka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, wstępnie ustalono, że dziecko przebywało pod opieką 21-letniej matki. Funkcjonariusze sprawdzili jej trzeźwość. Badanie wykazało około promila alkoholu w organizmie. Kobieta została zatrzymana.