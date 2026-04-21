Piotr Müller w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 przekazał, że Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowego spotkania porozumiał się z Jarosławem Kaczyńskim. "Jest porozumienie, nocne ustalenia są pozytywne. Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie dalej działało w ramach Prawa i Sprawiedliwości" - powiedział europoseł PiS, który dołączył do nowej inicjatywy byłego premiera. Podkreślił, że "nieporozumienia komunikacyjne wewnątrz partii zostały wyjaśnione". "Idziemy do przodu razem, również ze stowarzyszeniem. Chodzi o to, żebyśmy działali na rzecz silniejszego obozu Prawa i Sprawiedliwości i wygrali wybory" - dodał.

Piotr Müller: Mateusz Morawiecki porozumiał się z Jarosławem Kaczyńskim



Opracowanie: Piotr Parzysz