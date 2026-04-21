Pożar hali pod Warszawą. Strażacy jeszcze przez co najmniej kilka godzin będą prowadzić działania gaśnicze w Bramkach w Mazowieckiem, gdzie w nocy zapaliła się hala zakładu produkcyjnego zajmującego się suszeniem warzyw. "Spaliły się dwie hale oraz zaplecze biurowo-socjalne" - powiedział RMF FM młodszy kapitan Damian Dolniak.

Pożar hali pod Warszawą / Kacper Wróblewski / RMF FM

Konieczna była ewakuacja pracowników zakładu oraz mieszkańców przyzakładowego hostelu.

Na miejscu pracuje ponad 200 strażaków; dojeżdzają nowe siły i środki.

Spaliły się dwie hale oraz zaplecze biurowo-socjalne. W sumie 23 tys. m kw. powierzchni. Podczas działań lekkiemu wypadkowi uległ jeden ze strażaków. Z osób postronnych brak jest poszkodowanych - powiedział reporterowi RMF FM Kacprowi Wróblewskiemu mł. kpt. Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie Warszawskim Zachodnim.

Strażacy zapewniają, że specjalistyczne pomiary nie wykazały groźnych substancji w powietrzu. Zakład znajduje się kilkadziesiąt minut drogi na zachód od Warszawy, przy krajowej 92. To tak zwana stara trasa poznańska, która jest przejezdna. W okolicy pożaru nie ma budynków mieszkalnych.