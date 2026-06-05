Orlen osiągnął historyczny sukces na rynku kapitałowym. Wycena polskiego koncernu przewyższyła wartość takich rosyjskich potentatów jak Gazprom, Łukoil i Novatek.

/ Shutterstock

Wartość rynkowa Orlenu przekroczyła 168 mld zł, przewyższając wycenę Gazpromu, Łukoilu i Novateku.

Kurs akcji Orlenu na warszawskiej giełdzie osiągnął poziom 144,60 zł.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W piątkowe popołudnie kurs akcji Orlenu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie osiągnął poziom 144,60 zł. Wycena rynkowa spółki to aż 168 miliardów złotych. Tym samym Orlen stał się bardziej wartościowy niż najwięksi rosyjscy gracze na rynku paliw i energii: Gazprom, Łukoil czy Novatek.

Informacja ta została potwierdzona zarówno przez biuro prasowe Orlenu, jak i przez premiera Donalda Tuska, który podkreślił w mediach społecznościowych, że polski koncern przegonił rosyjskich konkurentów. To wydarzenie ma nie tylko wymiar ekonomiczny, ale również symboliczny, biorąc pod uwagę geopolityczne napięcia i znaczenie sektora energetycznego w Europie.