Orlen osiągnął historyczny sukces na rynku kapitałowym. Wycena polskiego koncernu przewyższyła wartość takich rosyjskich potentatów jak Gazprom, Łukoil i Novatek.

  • Wartość rynkowa Orlenu przekroczyła 168 mld zł, przewyższając wycenę Gazpromu, Łukoilu i Novateku.
  • Kurs akcji Orlenu na warszawskiej giełdzie osiągnął poziom 144,60 zł.
  • Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W piątkowe popołudnie kurs akcji Orlenu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie osiągnął poziom 144,60 zł. Wycena rynkowa spółki to aż 168 miliardów złotych. Tym samym Orlen stał się bardziej wartościowy niż najwięksi rosyjscy gracze na rynku paliw i energii: Gazprom, Łukoil czy Novatek.

Informacja ta została potwierdzona zarówno przez biuro prasowe Orlenu, jak i przez premiera Donalda Tuska, który podkreślił w mediach społecznościowych, że polski koncern przegonił rosyjskich konkurentów. To wydarzenie ma nie tylko wymiar ekonomiczny, ale również symboliczny, biorąc pod uwagę geopolityczne napięcia i znaczenie sektora energetycznego w Europie.

Orlen - multienergetyczny lider Europy Środkowej

Grupa Orlen to dziś jeden z największych koncernów energetycznych w regionie. Spółka posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie, a także rozbudowaną sieć stacji paliw w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Orlen nie ogranicza się jednak wyłącznie do tradycyjnej działalności paliwowej.

Firma dynamicznie rozwija segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, inwestuje w nowoczesne technologie petrochemiczne oraz energetykę. Szczególny nacisk kładzie na rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak farmy wiatrowe i słoneczne, a także planuje budowę małych, modułowych reaktorów jądrowych (SMR), które mogą zrewolucjonizować polski miks energetyczny.

Zobacz również: