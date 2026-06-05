185 żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej, Państwowej Straży Granicznej - szeregowych, sierżantów i oficerów, a także jedna osoba cywilna, powróciło dzisiaj z rosyjskiej niewoli. "Wśród nich są ci, którzy wracają po latach rosyjskiego więzienia, w którym przebywali od 2022 roku" - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wymiana jeńców z Rosją - 185 osób powróciło do Ukrainy, 5 czerwca 2026 / Wołodymyr Zełenski, X/Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, FB /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Wymiana jeńców z asystą USA i ZEA

Wołodymyr Zełenski poinformował dzisiaj o kolejnej wymianie jeńców z Rosją. Na stronę ukraińską powróciło 185 żołnierzy. Niektórzy z nich byli w rosyjskiej niewoli od 2022 roku.

Wyjaśnił, że odzyskani od strony rosyjskiej jeńcy to m.in. obrońcy Mariupola i zakładów Azowstal w tym okupowanym dziś mieście, a także żołnierze, którzy walczyli w obwodach: donieckim, ługańskim, charkowskim, chersońskim, zaporoskim, sumskim, kijowskim i kurskim. Razem ze 185 mundurowymi powróciła jedna osoba cywilna. Ona również była więziona przez stronę rosyjską od 2022 roku.

"Wiek najmłodszego wypuszczonego to 26 lat, a najstarszy skończył 62 lata. Wśród zwolnionych dzisiaj jeńców jest dwóch oficerów. Wymiana odbyła się w asyście USA i Zjednoczonych Emiratów Arabskich" - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, dodając, że wszyscy zwolnieni zostaną poddani badaniom lekarskim, leczeniu, przejdą rehabilitację oraz - jak określono "reintegrację do społeczeństwa po długiej izolacji w rosyjskiej niewoli".