Prezydent Nawrocki nie dotrzymał terminu wyznaczonego na przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu stanowiska w sprawie przepisów o wyborze jego sędziów. Co więcej, w zasadzie odmówił udziału w postępowaniu, w którym Trybunał wyznaczył już termin kolejnej rozprawy – informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Karol Nawrocki / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

W marcu Trybunał miał podjąć decyzje ws. konstytucyjności przepisów o wyborze sędziów, co miało też związek ze sprawą ich ślubowania. Rozprawa została jednak odroczona.

Trybunał Konstytucyjny postanowił zwrócić się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zajęcie pisemnego stanowiska w sprawie, w terminie do 17 kwietnia bieżącego roku - wyjaśnił prezes TK Bogdan Święczkowski.

Prezydent terminu jednak nie dotrzymał. Dopiero kilka dni później do Trybunału wpłynęło pismo szefa jego kancelarii - na jednej stronie Zbigniew Bogucki napisał, że prezydentowi zależy na obniżeniu poziomu emocji, dlatego "w obecnym stanie właściwe jest powstrzymanie się od wyrażania stanowiska".

Dla Trybunału stanowisko jest jednak konieczne, dlatego odmowa prezydenta właściwie blokuje rozstrzygnięcie.

Spór o TK

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. Na zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego dwoje wybranych przez Sejm sędziów złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP mówili, że sytuacja czworga pozostałych jest analizowana, gdyż według prezydenckiej kancelarii w Sejmie doszło do błędów.

Cała szóstka złożyła 9 kwietnia ślubowanie w Sali Kolumnowej w Sejmie, na którym nie był obecny Nawrocki. Ślubowanie zostało złożone z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta w biurze podawczym kancelarii prezydenta.

Bogucki zapowiedział 9 kwietnia złożenie przez prezydenta wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem co do kwestii tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach wokół ślubowania sędziów TK.