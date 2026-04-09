Zaledwie 10 minut trwała uroczystość ślubowania czwórki wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska. W sumie Sejm wybrał sześcioro sędziów. Dwoje z nich - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek - w ubiegłym tygodniu złożyło ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim. Także oni dziś ponownie ślubowali.

Maciej Taborowski, Dariusz Szostek, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Marcin Dziurda i Magdalena Bentkowska podczas ślubowania w Sejmie / Paweł Supernak / PAP

O godz. 12:30 w Sejmie odbyła się 10-minutowa uroczystość ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Ślubowanie złożyli: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska oraz ponownie Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek.

Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny podczas ślubowania, mimo zaproszenia.

O godz. 12:30 w Sejmie rozpoczęła się uroczystość ślubowania czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. To: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska. Ślubowanie złożyli ponownie także Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, którzy w ubiegłym tygodniu złożyli je osobiście przed prezydentem Karolem Nawrockim. Jak informowaliśmy wcześniej, Bentkowska i Szostek postanowili jeszcze raz złożyć ślubowanie w ramach solidarności z pozostałą czwórką sędziów.

W dzisiejszej uroczystości wzięli udział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicemarszałkowie Sejmu.

Uchwały o wyborze na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zostały wręczone całej szóstce wybranych sędziów - w tym Magdalenie Bentkowskiej i Dariuszowi Szostkowi.

Sędziowie złożyli też w czwartek ślubowanie wobec prezydenta - mimo że Karol Nawrocki nie był obecny w Sali Kolumnowej Sejmu podczas tej uroczystości.

"Zwracam się do Prezydenta RP. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów TK (...) składam wobec Prezydenta RP ślubowanie następującej treści" - taką formułą przed wypowiedzeniem ślubowania wygłaszali sędziowie, którzy nie składali dotychczas ślubowań.

Uroczystość trwała zaledwie 10 minut. Zakończyła się wspólnym zdjęciem.

Sędziowie zaprosili prezydenta, ten się nie stawił

Wczoraj, jak informowaliśmy jako pierwsi, sędziowie zaprosili na tę uroczystość prezydenta Karola Nawrockiego . Kancelaria Prezydenta RP postawiła jednak sprawę jasno - Nawrockiego nie będzie, a cała uroczystość - zdaniem pałacu - nie ma umocowania w prawie.

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego - Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka. Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki uzasadniał, że w czasie kadencji prezydenta Nawrockiego w TK powstały dwa wakaty, a odebranie ślubowania od dwóch osób "dopełni ustawowy wymóg" 11 osób pełnego składu.

Bogucki o ślubowaniu sędziów TK: Dzisiejsza uroczystość będzie nieważna

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, który był dziś gościem Porannej rozmowy w RMF FM, stwierdził, że dzisiejsza uroczystość w rozumieniu prawa będzie nieważna. Jeżeli przyszli funkcjonariusze publiczni nie działają w granicach prawa, działają bez podstawy prawnej, bo do tego będzie się to sprowadzało, ten akt będzie nieważny, nie będzie miał żadnych skutków prawnych. Nie będą sędziami. Trybunał Konstytucyjny jasno mówi o ślubowaniu w obecności prezydenta. Określone czynności mają określoną formę, przebieg i wykonuje się je w obecności konkretnej osoby. Ustawa nie pozostawia żadnych wątpliwości - powiedział.