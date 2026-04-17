Do Prokuratora Generalnego trafiło zawiadomienie o możliwym popełnieniu przestępstwa ws. odmowy dopuszczenia do pracy czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Bogdana Święczkowskiego. Autorami wniosku jest dwoje nowych sędziów Trybunału zaprzysiężonych przez prezydenta - dowiedział się reporter RMF FM Tomasz Skory. Prezes Trynunału odpowiedział.
- Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożyli zawiadomienie do prokuratury, zarzucając prezesowi TK przekroczenie uprawnień w sprawie niedopuszczenia do pracy czwórki sędziów.
- Sprawą zajmie się Prokuratura Krajowa, która ma ocenić zasadność zarzutów dotyczących statusu i dopuszczenia sędziów do pełnienia obowiązków.
Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek zarzucają prezesowi Trybunału Konstytucyjnego Bogdanowi Święczkowskiemu przekroczenie uprawnień. Sprawę oceni teraz jeden z zespołów Prokuratury Krajowej.
W piątkowym komunikacie rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak wskazała, że zawiadomienie dotyczy "podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2026 r.: Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego".
Jak podała Adamiak, zawiadomienie zostało złożone do Prokuratora Generalnego w ten czwartek. Prawnokarnej oceny wskazanych w zawiadomieniu okoliczności dokonać ma natomiast powołany w PK zespół prokuratorów ds. "zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 r.".
W skierowanym zawiadomieniu wskazano, że do naruszenia doszło poprzez m.in. "nienawiązanie stosunku służbowego oraz niepodpisanie wymaganych dokumentów z nim związanych, a w konsekwencji - nieprzydzieleniu im stanowisk pracy oraz spraw do rozpoznania".
Na profilu Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się odpowiedź na działania sędziów.
"Pan Bogdan Święczkowski podjął działania zmierzające do skierowania do Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka przestępstwa z art. 238 Kodeksu karnego, tj. fałszywego zawiadamiania o przestępstwie" - czytamy.
"Ponadto zlecił analizy prawne w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec zawiadamiających, także w zakresie 'występu' w Sejmie RP. Prezes TK z ubolewaniem przyjmuje fakt, że zamiast troski o ochronę praworządności, wybrano drogę dalszego pogłębiania chaosu konstytucyjnego i paraliżowania Trybunału broniącego obywatelskich wolności i praw".