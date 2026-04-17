​Do Prokuratora Generalnego trafiło zawiadomienie o możliwym popełnieniu przestępstwa ws. odmowy dopuszczenia do pracy czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Bogdana Święczkowskiego. Autorami wniosku jest dwoje nowych sędziów Trybunału zaprzysiężonych przez prezydenta - dowiedział się reporter RMF FM Tomasz Skory. Prezes Trynunału odpowiedział.

Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożyli zawiadomienie do prokuratury, zarzucając prezesowi TK przekroczenie uprawnień w sprawie niedopuszczenia do pracy czwórki sędziów.

Sprawą zajmie się Prokuratura Krajowa, która ma ocenić zasadność zarzutów dotyczących statusu i dopuszczenia sędziów do pełnienia obowiązków.

Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek zarzucają prezesowi Trybunału Konstytucyjnego Bogdanowi Święczkowskiemu przekroczenie uprawnień. Sprawę oceni teraz jeden z zespołów Prokuratury Krajowej.

W piątkowym komunikacie rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak wskazała, że zawiadomienie dotyczy "podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2026 r.: Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego".

Jak podała Adamiak, zawiadomienie zostało złożone do Prokuratora Generalnego w ten czwartek. Prawnokarnej oceny wskazanych w zawiadomieniu okoliczności dokonać ma natomiast powołany w PK zespół prokuratorów ds. "zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 r.".

W skierowanym zawiadomieniu wskazano, że do naruszenia doszło poprzez m.in. "nienawiązanie stosunku służbowego oraz niepodpisanie wymaganych dokumentów z nim związanych, a w konsekwencji - nieprzydzieleniu im stanowisk pracy oraz spraw do rozpoznania".



Prezes Trybunału składa zawiadomienie

Na profilu Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się odpowiedź na działania sędziów.

"Pan Bogdan Święczkowski podjął działania zmierzające do skierowania do Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka przestępstwa z art. 238 Kodeksu karnego, tj. fałszywego zawiadamiania o przestępstwie" - czytamy.

"Ponadto zlecił analizy prawne w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec zawiadamiających, także w zakresie 'występu' w Sejmie RP. Prezes TK z ubolewaniem przyjmuje fakt, że zamiast troski o ochronę praworządności, wybrano drogę dalszego pogłębiania chaosu konstytucyjnego i paraliżowania Trybunału broniącego obywatelskich wolności i praw".