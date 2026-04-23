Bogdan Święczkowski zażądał w poniedziałek od zaprzysiężonych przez prezydenta sędziów informacji o złożeniu przez nich w prokuraturze doniesień o możliwym przekroczeniu przez niego uprawnień. Chodzi o przestępstwo, polegające na nadużyciu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków, za co grozi kara do 3 lat więzienia. Tłem żądania Prezesa Trybunału Konstytucyjnego może być zamiar wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec nowych sędziów.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski / Marcin Obara / PAP

Bądź na bieżąco. Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl

Pisze Prezes Trybunału Konstytucyjnego

20 kwietnia prezes Trybunału Konstytucyjnego skierował do Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka pismo z prośbą/żądaniem potwierdzenia informacji zawartej w komunikacie prokuratury. Chodzi o wiadomość, dotyczącą złożenia przez nich zawiadomienia na temat uniemożliwienia przez Święczkowskiego podjęcia pracy przez czwórkę sędziów wybranych przez Sejm.

Prezes wyznaczył nowym sędziom "nieprzekraczalny", upływający 22 kwietnia br. termin na udzielenie odpowiedzi, potrzebnej mu - jak napisał - "dla oceny przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego zachowania sędziego TK przez pryzmat obowiązujących przepisów prawa oraz podjęcia w związku z tym zachowaniem przewidzianych przez prawo działań".

Odpowiadają sędziowie

Sędziowie Bentkowska i Szostek odpisali Bogdanowi Święczkowskiemu, że ze zdumieniem odnotowali tę prośbę/polecenie, bo nie wiedzą w jakim trybie, czy w jakim postępowaniu je otrzymali. Nie jest też dla nich jasne, na jakiej podstawie prawnej prezes wyznaczył im "nieprzekraczalny" dwudniowy termin na udzielenie odpowiedzi.

"Ze względu na szacunek dla instytucji Trybunału Konstytucyjnego 'nie pozostaniemy bez odpowiedzi'''- piszą sędziowie, i wyjaśniają prezesowi TK, że według prawa każdy, kto dowiedział się o możliwym popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub policję.

Prezes Święczkowski otrzymał tę odpowiedź w terminie. Ponieważ zapewne nie takiej się jednak domagał, korespondencja prawdopodobnie będzie prowadzona dalej.