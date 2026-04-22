W Prokuraturze Krajowej wszczęto śledztwo w sprawie dotyczącej niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego - poinformowała prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego. Zbadana ma zostać m.in. kwestia ułatwienia prezydentowi Karolowi Nawrockiemu "niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania".
- Śledztwo zostało wszczęte w sprawie niedopuszczenia czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania.
- Prokuratura bada, czy prezydentowi "ułatwiono niedopełnienie obowiązku odebrania ślubowania" oraz czy w TK naruszano prawa tych sędziów.
- Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl
Jak czytamy w komunikacie, śledztwo zostało wszczęte we wtorek, 22 kwietnia.
Prok. Anna Adamiak przekazała, że podstawą do wszczęcia śledztwa było uzyskanie dowodów w ramach postępowania sprawdzającego, przeprowadzonego w związku z poleceniem Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka z 13 kwietnia br. oraz zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.
"Wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy wymaga przeprowadzenia czynności dowodowych możliwych do wykonania wyłącznie w toku postępowania" - podała prok. Adamiak.
W komunikacie rzeczniczka PG podkreśla, że w ramach śledztwa będzie badana m.in. kwestia ułatwienia prezydentowi "niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego (...) poprzez budowanie przekonania, że nieodebranie od nich ślubowania jest zasadne i zgodne z prawem".