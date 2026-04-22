Po drugie, postępowanie odnosi się do "niedopełnienia obowiązków przez wykonujących obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym", a także "złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych" poprzez niezapewnienie czterem sędziom TK "warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu, nieprzydzielanie im spraw oraz niedopełnianie formalności związanych z ich zatrudnieniem jako sędziów TK, a w konsekwencji uniemożliwienie im podjęcia działalności orzeczniczej".

"W ocenie prokuratora uzyskane na tym etapie informacje wskazują na wystąpienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, co - zgodnie z art. 303 Kodeksu postępowania karnego - uzasadnia wszczęcie postępowania" - dodała prok. Adamiak.

Sejm wybrał sześcioro sędziów TK

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. Prezydent odebrał ślubowania jedynie od dwojga z nich - Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka.

9 kwietnia ci sędziowie oraz czworo pozostałych sędziów - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - złożyło w sejmowej Sali Kolumnowej ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Następnie przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP.

Szostek i Bentkowska objęli urzędy w TK. Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta".