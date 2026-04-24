Nowe informacje po śmierci Łukasza Litewki. W piątkowy poranek policja wydała komunikat w związku z tragicznym wypadkiem w Dąbrowie Górniczej, w którym zginął poseł Lewicy.

Policja i prokuratura pracują na miejscu wypadku w Dąbrowie Górniczej, w którym zginął Łukasz Litewka / Art Service / PAP

W czwartek po południu, 23 kwietnia, w Dąbrowie Górniczej zginął poseł Łukasz Litewka, potrącony przez samochód podczas jazdy na rowerze na ul. Kazimierzowskiej.

Śląska policja apeluje o spokój i rozwagę, podkreślając brak potwierdzonych informacji o celowym charakterze zdarzenia.

Policja prosi świadków wypadku, a także kierowców z ewentualnymi nagraniami z kamer, o kontakt z nią lub z prokuraturą.

Łukasz Litewka zginął w czwartek po południu podczas jazdy na rowerze, gdy potrącił go samochód. Policja w Dąbrowie Górniczej informowała, że do wypadku doszło po godz. 13. na ul. Kazimierzowskiej.

Śmierć Łukasza Litewki. Nowy komunikat policji

W piątek rano śląska policja wydała komunikat w sprawie tego tragicznego wypadku.

"W związku z wypadkiem drogowym, do którego doszło 23 kwietnia br. w Dąbrowie Górniczej, oraz w którym śmierć poniósł poseł, w przestrzeni publicznej - w szczególności w mediach społecznościowych - pojawiają się liczne komentarze oraz spekulacje dotyczące okoliczności tego zdarzenia. Apelujemy o zachowanie spokoju i rozwagi" - czytamy w komunikacie śląskiej policji w mediach społecznościowych.

"Na chwilę obecną nie ma żadnych potwierdzonych ustaleń wskazujących, aby zdarzenie miało charakter celowy. Trwają intensywne czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku. Prosimy o powstrzymanie się od publikowania i rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji, które mogą wprowadzać w błąd oraz niepotrzebnie potęgować emocje" - podkreśla policja.

Policja apeluje do świadków

"Jednocześnie zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego wyjaśnieniu, o kontakt z policją lub prokuraturą" - napisała śląska policja.

"Apel kierujemy również do kierowców, którzy przejeżdżali w tym czasie przez miejsce zdarzenia i mogą posiadać nagrania z kamer samochodowych. Dziękujemy za odpowiedzialne podejście i współpracę" - czytamy w komunikacie.

Łukasz Litewka

Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Łukasz Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami i kontaktem telefonicznym w sprawie. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.