​55,7 proc. ankietowanych zdecydowanie lub raczej nie ufa Trybunałowi Konstytucyjnemu (TK) - wynika z sondażu CBOS, którego wyniki publikuje w środę "Dziennik Gazeta Prawna".

Trybunał Konstytucyjny

Ankietowani zostali zapytani: Na ile ufa pan/pani Trybunałowi Konstytucyjnemu jako instytucji stojącej na straży konstytucji? Oto odpowiedzi:

ankietowanych zdecydowanie lub raczej nie ufa Trybunałowi Konstytucyjnemu 30,7 proc. deklaruje zdecydowane lub umiarkowane zaufanie do TK

Najwyższy poziom nieufności, sięgający 61,9 proc., odnotowano wśród mieszkańców miast powyżej 500 tys. osób.

Prawie 1 na 10 ankietowanych o poglądach prawicowych zapewnia o zdecydowanym zaufaniu do TK, 52,7 proc. ankietowanych o prawicowych poglądach deklaruje nieufność wobec TK, a 36,7 proc. - zaufanie. W przypadku osób o poglądach lewicowych i centrowych odsetek nieufności sięga prawie 60 proc.

CBOS przeprowadziło badanie zlecone przez "DGP" w dniach 13-15 kwietnia br. na grupie tysiąca pełnoletnich osób.

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego

Dyskusja wokół statusu czterech sędziów TK, którzy zostali prawidłowo wybrani przez Sejm, lecz nie zostali dopuszczeni do pełnienia obowiązków, trwa. Bogdan Święczkowski swoją decyzję tłumaczy tym, że zgodnie z obowiązującą ustawą o statusie sędziów TK stosunek służbowy sędziego nawiązuje się dopiero po złożeniu ślubowania wobec Prezydenta RP.

Według prezesa TK brak ślubowania uniemożliwia nowo wybranym sędziom objęcie stanowisk bez względu na okoliczności ich wyboru przez Sejm. Święczkowski podkreśla, że to Prezydent RP jest jedynym organem, który może potwierdzić skuteczność złożenia ślubowania, a tym samym nawiązanie stosunku służbowego sędziego Trybunału.