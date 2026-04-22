27-letni Julio Ramirez, który w poniedziałek ze szczytu piramidy Teotihuacan w środkowym Meksyku zastrzelił jedną osobę, a 13 innych ranił, był sympatykiem Adolfa Hitlera - mają na to wskazywać ustalenia meksykańskich śledczych. Strzelanina zbiegła się z rocznicą urodzin przywódcy III Rzeszy, masakry w szkole w Columbine w 1999 roku, a także z rocznicą powstania nazistowskiej swastyki.

27-letni Julio Ramirez strzelał ze szczytu piramidy Teotihuacan w środkowym Meksyku / Madla Hartz / PAP

27-letni sprawca, który zastrzelił w Meksyku jedną osobę i ranił 13 innych, był sympatykiem Adolfa Hitlera i ideologii nazistowskiej.

Mężczyzna wybrał datę ataku nieprzypadkowo - 20 kwietnia to rocznica urodzin Hitlera.

W poniedziałek 20 kwietnia na terenie parku archeologicznego w Teotihuacan doszło do strzelaniny. Meksykańska policja potwierdziła, że zamachowiec, 27-letni Julio Ramirez, niebawem po oddaniu strzałów do turystów popełnił samobójstwo.

Cytowana przez telewizję Milenio prokurator generalna Meksyku Ernestina Godoy Ramos wyjaśniła, że mężczyzna "fascynował się Hitlerem i słynnymi masakrami" oraz "wykazywał objawy psychopatii". W toku śledztwa potwierdzono, że Ramirez był sympatykiem Hitlera oraz ideologii nazistowskiej.

Meksyk. Strzelanina w Teotihuacan

W sieci znaleziono opublikowane przez niego zdjęcia, na których m.in. wykonuje nazistowskie pozdrowienie. Według dziennika "El Pais" przesłanką do twierdzenia, że agresor dokonał zbrodni pod wpływem fascynacji przywódcą III Rzeszy był fakt, że dopuścił się ataku 20 kwietnia, czyli w dniu urodzin Adolfa Hitlera.

Zamach miał miejsce w poniedziałek rano na szczycie Piramidy Księżyca w strefie archeologicznej Teotihuacan. Ramireza zastrzelił 32-letnią obywatelkę Kanady; spośród 13 rannych osób siedem odniosło rany postrzałowe, a pozostałe ucierpiały od upadku z wysokości.

Jedno z najważniejszych miejsc dla turystów na świecie

Teotihuacan to starożytne miasto położone w środkowym Meksyku, około 40 kilometrów na północny wschód od współczesnego Miasta Meksyk. Jest jednym z najważniejszych i najlepiej zachowanych stanowisk archeologicznych w Ameryce Łacińskiej oraz jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych w Meksyku.

Najbardziej znane budowle to Piramida Słońca, Piramida Księżyca oraz Aleja Zmarłych. Miasto charakteryzuje się monumentalną architekturą i zaawansowanym układem urbanistycznym.

Teotihuacan wywarło ogromny wpływ na późniejsze kultury regionu, w tym na Azteków, którzy odkryli ruiny miasta wiele wieków po jego upadku i nadali mu obecną nazwę, oznaczającą "miejsce, gdzie ludzie stają się bogami". Obecnie miasto jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO i stanowi jedno z najważniejszych miejsc archeologicznych na świecie.