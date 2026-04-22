Ważą się losy Pauliny Hennig-Kloski jako ministry klimatu i środowiska. Czy członkowie Polski 2050 zagłosują za jej odwołaniem? Paweł Śliz w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wyraził nadzieję, że polityczka przyjdzie na poniedziałkowe spotkanie i spróbuje się porozumieć. "Liczę, że jest lojalnym koalicjantem, przyjdzie i porozmawia. Nie stawiamy nikogo do pionu, nie stawiamy nikomu warunków" - podkreślił poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Zarzucił członkom Centrum, że publicznie atakują kolegów. "Porównują nas do wujka wąsatego, mówią, że i tak podwiniemy ogonki pod siebie. Takie słowa padły. Dla mnie to są skandaliczne i niedopuszczalne słowa" - dodał.