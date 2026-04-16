Ponad jedna trzecia Polaków uważa, że brak przyjęcia ślubowania od czworga sędziów przez Karola Nawrockiego pogłębia kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego - wynika z sondażu IBRIS dla "Rzeczpospolitej".

Karol Nawrocki / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

W badaniu zleconym przez "Rz" zapytano respondentów, kto ponosi winę za eskalację konfliktu wokół TK.

Ponad 34 proc. ankietowanych uważa, że Karol Nawrocki, nie przyjmując ślubowania od czworga sędziów, eskaluje kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego.

25,3 proc. jest zdania, że wszyscy główni aktorzy konfliktu w równym stopniu ponoszą odpowiedzialność za aktualny stan rzeczy.

Ponad 23 proc. uważa, że rząd zbyt długo zwlekał z obsadzeniem sędziów Trybunału, a 2,8 proc. obarcza winą za konflikt nowych członków TK, którzy złożyli ślubowanie bez obecności prezydenta.

Niewiele więcej, bo 3,5 proc. za eskalacje konfliktu oskarża prezesa Trybunału, który nie dopuścił nowych członków do orzekania.

Sondaż dla "Rz": Kto jest winny bałaganu w TK

70 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej jest zdania, że winny konfliktu jest prezydent, a 18 proc., że wszyscy politycy w równym stopniu.

"Rz" pisze, że prawie połowa badanych sympatyków partii opozycyjnych uważa, że winę za konflikt ponosi rząd. Dla 23 proc. niezdecydowanych odpowiedzialni są wszyscy politycy w równym stopniu.

Badanie przeprowadzono 10 i 11 kwietnia br. na 1074-osobowej grupie respondentów.