​Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Bogdan Święczkowski, w wywiadzie udzielonym "Rzeczpospolitej" stanowczo podkreślił, że sądy powszechne nie mają kompetencji do rozstrzygania o ważności ślubowania sędziów TK. Wyjaśnił również, dlaczego czwórka nowych sędziów, mimo prawidłowego wyboru przez Sejm, nie została dopuszczona do pełnienia obowiązków.

Bogdan Święczkowski / PAP

Prezes TK: tylko Prezydent RP może potwierdzić skuteczność ślubowania sędziego TK.

Narasta dyskusja wokół statusu czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali prawidłowo wybrani przez Sejm, lecz nie zostali dopuszczeni do pełnienia obowiązków. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Bogdan Święczkowski, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującą ustawą o statusie sędziów TK, stosunek służbowy sędziego nawiązuje się dopiero po złożeniu ślubowania wobec Prezydenta RP.

Według prezesa TK brak ślubowania uniemożliwia nowo wybranym sędziom objęcie stanowisk, bez względu na okoliczności ich wyboru przez Sejm. Święczkowski podkreślił, że to Prezydent RP jest jedynym organem, który może potwierdzić skuteczność złożenia ślubowania, a tym samym nawiązanie stosunku służbowego sędziego Trybunału.

Kompetencje sądów powszechnych pod znakiem zapytania

W odpowiedzi na sugestie, by o statusie nowych sędziów TK rozstrzygał sąd pracy, prezes Trybunału stanowczo stwierdził, że sądy powszechne nie mają w tej sprawie żadnych kompetencji. Sądy powszechne nie mogą w żadnym zakresie rozstrzygać o ważności ślubowania sędziego TK, a tym samym o istnieniu stosunku służbowego. Nie mają takiej kognicji. Ewentualny pozew musiałby zostać oddalony - zaznaczył Święczkowski.

Jego zdaniem, jakiekolwiek próby sądowego rozstrzygania kwestii ślubowania sędziów TK są z góry skazane na niepowodzenie, ponieważ nie przewiduje tego ani Konstytucja, ani obowiązujące ustawy.

Reset Trybunału tylko po zmianie Konstytucji

W wywiadzie pojawiło się również pytanie o możliwość tzw. "resetu" Trybunału Konstytucyjnego, czyli wyzerowania składu i wyboru wszystkich sędziów od nowa. Prezes Święczkowski podkreślił, że taka operacja byłaby możliwa wyłącznie po istotnej zmianie Konstytucji. Obecnie, zgodnie z jej zapisami, sędziowie TK są nieusuwalni, a Trybunał ma obowiązek realizować swoje konstytucyjne zadania.