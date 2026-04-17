"Idziemy do przodu. Jest pewna kompromisowa, pozytywna oferta naszego kierownictwa - utworzenia Rady Eksperckiej, która będzie przestrzenią dla posłów zaangażowanych w stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego " - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Rafał Bochenek, poseł i rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. "Była taka koncepcja, nie powinienem o tym mówić, ale ujawnię to - chcieliśmy, żeby to stowarzyszenie było pewnym wsparciem dla naszego środowiska politycznego, natomiast zgodnie ze statutem i regulacjami, (...) ta inicjatywa - i to zostało wczoraj jasno powiedziane - nie może być budowana na podstawie członków PiS".

Mateusz Morawiecki utworzył Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jak mówił w Porannej rozmowie w RMF Rafał Bochenek, inicjatywa nie była konsultowana z zarządzem PiS. Wielu posłów, którzy przystąpili do stowarzyszenia Morawieckiego, nie wiedziała, że jest ono nielegalne. Czy czekają ich konsekwencje?

Nie chcę tutaj siać jakichś gróźb, bo tak nie jest. W tym stowarzyszeniu są również nasi przyjaciele, nasi koledzy i koleżanki, z którymi bardzo dobrze nam się współpracuje. I gdyby ktokolwiek chciał tutaj wyciągać jakieś radykalne konsekwencje, to pewnie zapładłyby one wczoraj - podkreslał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

