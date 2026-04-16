"Pałacu Prezydenckim chęć budowania zasięgów i fame'u wygrała z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa" - powiedział dzisiaj w Krakowie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Skomentował w ten sposób powołanie przez Karola Nawrockiego do Rady Nowych Mediów youtubera Pawła Swinarskiego, przed którym - jak informował rzecznik rządu - ostrzegały NASK i Sztab Generalny WP za prorosyjskie i dezinformujące treści.

W auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wziął dziś udział w Gali Laureatów "Człowiek Roku 2025", gdzie odebrał nagrodę Człowieka Roku 2025 przyznawaną przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

Po gali wygłosił krótkie przemówienie, podczas którego wypowiedział się m.in. na temat Rady Nowych Mediów przy prezydencie, a konkretnie jednej z powołanych do niej przez Karola Nawrockiego osób.

Kosiniak o wyborze Nawrockiego: Niebezpieczny

Wybór osoby oskarżanej o szerzenie rosyjskiej dezinformacji do prezydenckiej rady jest bardzo niebezpieczny i uderza w polską rację stanu. Wydaje się, że w Pałacu Prezydenckim chęć budowania zasięgów i "fame'u" wygrała z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa. Rady te służą głównie budowaniu pozycji medialno-politycznej prezydenta - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Chodzi najprawdopodobniej o powołanego do rady przez Karola Nawrockiego youtubera Pawła Swinarskiego - lub Pawła Svinarskiego , jak nazywa się w mediach społecznościowych. To autor kanału "Dla pieniędzy", który nie uciekał od prorosyjskiej narracji, komentując atak rosyjskich dronów na Polskę w nocy z 9 na 10 września 2025 roku.

Albo to rosyjski, mniej lub bardziej celowy atak, albo to była ukraińska prowokacja, w której użyto rosyjskich dronów, aby wciągnąć nas do wojny - mówił we wrześniu Paweł Svinarski, gdy putinowskie bezzałogowce naruszyły naszą przestrzeń powietrzną.

"Człowiek, przed którym ostrzegały NASK i Sztab Generalny WP"

"Prezydent Nawrocki powołuje do Rady ds. Nowych Mediów człowieka, przed którym ostrzegały NASK i Sztab Generalny WP - za prorosyjskie i dezinformujące treści" - napisał w środę rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Niedawno prezydent Nawrocki mocno wsparł, znanego z prorosyjskich sympatii, Orbana. Dziś do Rady Nowych Mediów zaprosił autora, który znany jest z szerzenia prorosyjskiej dezinformacji. Napiszę delikatnie. To nie wygląda dobrze" - skomentował również w środę minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.