Strażacy walczą z pożarem hali magazynowej w Starogardzie Gdańskim. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

/ RMF FM

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Z informacji przekazywanych przez straż pożarną wynika, że ogniem objęta jest połowa budynku o wymiarach 40 na 40 metrów.

Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków. Pożar nie jest jeszcze opanowany.