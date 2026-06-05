Strażacy walczą z pożarem hali magazynowej w Starogardzie Gdańskim. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
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Z informacji przekazywanych przez straż pożarną wynika, że ogniem objęta jest połowa budynku o wymiarach 40 na 40 metrów.
Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków. Pożar nie jest jeszcze opanowany.
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Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.