Brytyjski dziennik "The Independent" umieścił Sopot na liście najbardziej atrakcyjnych miejsc w Europie dla turystów w okresie letnim. Polski kurort przedstawiono w publikacji m.in. jako miejsce, w którym można uniknąć ekstremalnych upałów.

Brytyjczycy chętnie wybierają Sopot jako kierunek wakacji / Shutterstock

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Popularny w Wielkiej Brytanii dziennik "The Independent" sporządził listę miejsc, które z turystycznego punktu widzenia warto odwiedzić w te lato. W zestawieniu pojawił się polski kurort w Sopocie.

Sopot na liście życzeń brytyjskich turystów

Brytyjczycy podkreślają, że nad polskim morzem na turystę czekają nie tylko szerokie, piaszczyste plaże, najdłuższe drewniane molo w Europie, rozwinięta baza gastronomiczna - jak również hotelowa - czy wakacyjna atmosfera z licznymi kawiarniami i restauracjami przy samej plaży.

Doceniono także fakt, że Sopot jest doskonałą alternatywą dla "przegrzanych" regionów południa Europy, gdzie latem temperatura może sięgnąć 35 a nawet 40 stopni Celsjusza.

Według dziennika na plus wychodzi także niezwykle korzystne położenie Sopotu. Kurort leży wszak w samym sercu Trójmiasta i ma dobre połączenia z Gdańskiem dzięki Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Atrakcyjne ceny. To wciąż przyciąga zagranicznych turystów do Polski

"The Independent" zwraca uwagę także na atrakcyjne ceny jako jeden z atutów spędzenia wakacji właśnie w Sopocie. Mimo, że Polacy spoza Trójmiasta narzekają na tę kwestię, to dla zagranicznych turystów Sopot to wciąż jedno z tańszych miejsc do spędzenia urlopu w lecie.

W publikacji czytamy także, że wśród brytyjskich turystów zyskuje popularność trend wybierania miejsc o łagodniejszym klimacie.