Jeśli dojdzie do porozumienia z wicepremierem, szefem MON, liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to w poniedziałek KO i PSL przedstawią wspólnego kandydata na urząd prezydenta Krakowa - poinformował premier Donald Tusk. Dodał, że w innym razie w poniedziałek KO ujawni nazwisko własnego kandydata.
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24 maja Krakowianie odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego należącego do KO z urzędu prezydenta miasta. Pierwsza tura przedterminowych wyborów na nowego włodarza Krakowa odbędzie się najprawdopodobniej w niedzielę 23 sierpnia. Dzisiaj o ewentualnego kandydata Koalicji Obywatelskiej był pytany premier Donald Tusk.
Szef rządu potwierdził, że rozmawiał z szefem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmawialiśmy (z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - przyp. red.) o sytuacji w Krakowie i wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata też dla higieny koalicji - podkreślił.
Jak dodał niektóre partie z koalicji "mają już swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli". W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony Koalicji Obywatelskiej i PSL-u albo Koalicji - zapowiedział.
W KO trwają rozmowy z potencjalnymi kandydatami na prezydenta Krakowa, choć żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Najczęściej powtarzane są trzy nazwiska: senatorki KO Moniki Piątkowskiej, europosła, byłego ministra kultury i byłego szefa MSWiA Bartłomieja Sienkiewicza oraz szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych i przewodniczącego Rady ds. Współpracy z Ukrainą Pawła Kowala.
Jednocześnie centrala partii przygląda się sytuacji w regionie. Po odwołaniu małopolskiego zarządu KO taki sam los może spotkać krakowską strukturę. Po przegranym referendum Miszalski stracił też funkcję przewodniczącego małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Rozwiązany został zarząd regionu. Komisarzem została wicemarszałek Sejmu, krakowska posłanka KO Dorota Niedziela.
Również w najbliższy poniedziałek o godz. 17 nazwisko swojego kandydata na prezydenta Krakowa ma ogłosić Nowa Lewica. Prawo i Sprawiedliwość podało zaś, że kandydatem partii będzie wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki. Kandydatem Konfederacji będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak. Partia Razem wystawi współprzewodniczącą tego ugrupowania Aleksandrę Owcę. Z kolei Grażyna Zofia Świat będzie kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski. Start w wyborach zapowiedział również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Wśród osób deklarujących ubieganie się o urząd prezydenta Krakowa jest także celebrytka, influencerka i zawodniczka walk typu freak fight Marianna Schreiber.