Jeśli dojdzie do porozumienia z wicepremierem, szefem MON, liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to w poniedziałek KO i PSL przedstawią wspólnego kandydata na urząd prezydenta Krakowa - poinformował premier Donald Tusk. Dodał, że w innym razie w poniedziałek KO ujawni nazwisko własnego kandydata.

/ Wojciech Olkusnik, Adam Burakowski - East News; Shutterstock / East News

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Mieć albo nie mieć, oto jest pytanie. Będzie wspólny kandydat KO i PSL?

24 maja Krakowianie odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego należącego do KO z urzędu prezydenta miasta . Pierwsza tura przedterminowych wyborów na nowego włodarza Krakowa odbędzie się najprawdopodobniej w niedzielę 23 sierpnia. Dzisiaj o ewentualnego kandydata Koalicji Obywatelskiej był pytany premier Donald Tusk.

Szef rządu potwierdził, że rozmawiał z szefem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmawialiśmy (z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - przyp. red.) o sytuacji w Krakowie i wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata też dla higieny koalicji - podkreślił.

Jak dodał niektóre partie z koalicji "mają już swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli". W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony Koalicji Obywatelskiej i PSL-u albo Koalicji - zapowiedział.

Krakowski spleen wyborczy

W KO trwają rozmowy z potencjalnymi kandydatami na prezydenta Krakowa, choć żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Najczęściej powtarzane są trzy nazwiska: senatorki KO Moniki Piątkowskiej, europosła, byłego ministra kultury i byłego szefa MSWiA Bartłomieja Sienkiewicza oraz szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych i przewodniczącego Rady ds. Współpracy z Ukrainą Pawła Kowala.

Jednocześnie centrala partii przygląda się sytuacji w regionie. Po odwołaniu małopolskiego zarządu KO taki sam los może spotkać krakowską strukturę. Po przegranym referendum Miszalski stracił też funkcję przewodniczącego małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Rozwiązany został zarząd regionu . Komisarzem została wicemarszałek Sejmu, krakowska posłanka KO Dorota Niedziela.

Również w najbliższy poniedziałek o godz. 17 nazwisko swojego kandydata na prezydenta Krakowa ma ogłosić Nowa Lewica. Prawo i Sprawiedliwość podało zaś, że kandydatem partii będzie wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki. Kandydatem Konfederacji będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak. Partia Razem wystawi współprzewodniczącą tego ugrupowania Aleksandrę Owcę. Z kolei Grażyna Zofia Świat będzie kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski. Start w wyborach zapowiedział również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Wśród osób deklarujących ubieganie się o urząd prezydenta Krakowa jest także celebrytka, influencerka i zawodniczka walk typu freak fight Marianna Schreiber.