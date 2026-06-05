Holenderski sąd wydał wyrok w głośnej sprawie kradzieży złotego hełmu sprzed ok. 2500 lat, pochodzącego z miejscowości Cotofenesti w Rumunii. Trzej mężczyźni trafią z kraty na prawie 4 lata.

Złoty hełm z Cotofenesti / Sem van der Wal / PAP/EPA

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W styczniu 2025 r., grupa złodziei włamała się do Drents Museum w Assen w Holandii. Przestępcy zniszczyli muzealną gablotę, używając materiałów wybuchowych. Oprócz hełmu skazani skradli także trzy złote bransolety z V wieku p.n.e.

W kwietniu holenderskie władze ogłosiły, że odzyskały hełm i dwie bransolety. Trzecia bransoleta, której wartość szacowana jest na ok. 500 tys. euro, wciąż jest poszukiwana.

Trzej złodzieje zostali skazani na 47 miesięcy więzienia. "Biorąc pod uwagę charakter i wagę przestępstwa, można orzec jedynie surową karę więzienia" - zaznaczył w komunikacie prasowym sąd w Assen, w północno-wschodniej Holandii. Podkreślił, że wartości skradzionych przedmiotów "nie da się wyrazić w pieniądzach. Są dosłownie bezcenne".