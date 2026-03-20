​Poseł PiS Łukasz Mejza w końcu zrzekł się immunitetu w związku z wykroczeniami drogowymi. Dokumenty w tej sprawie trafiły do marszałka Sejmu. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, policja chce ukarać Mejzę za liczne przekroczenia prędkości - chodzi o 10 przypadków drastycznego złamania przepisów.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Najgłośniejszy z wybryków posła miał miejsce w październiku 2025 roku, gdy mknął swym samochodem 200 kilometrów na godzinę ekspresówką koło Polkowic na Dolnym Śląsku. Przekroczył dozwoloną prędkość o 80 kilometrów na godzinę.

Łukasz Mejza mandatu nie przyjął, zasłaniając się immunitetem. Policjanci chcą, by zapłacił 2,5 tys. złotych. Dopisali mu też 15 punktów karnych.

Okazuje się jednak, że to nie koniec pirackich wybryków posła PiS. Drugi z policyjnych wniosków dotyczy aż dziewięciu wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary.

Dwa z nich to przekroczenie prędkości o ponad 60 kilometrów na godzinę, dwa dotyczą też jazdy za szybkiej o 40 kilometrów.

Wygląda na to, że zwłoka w zrzeczeniu się immunitetu związana była z chęcią jak najdłuższego cieszenia się przez posła prawem jazdy.

Wszystko wskazuje na to, że za przekroczenie limitu punktów straci uprawnienia do prowadzenia pojazdów.