​Prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków, ufa mu 57 proc. ankietowanych - wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS. Na drugim miejscu jest minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który uzyskał 43 proc. zaufania w tym badaniu. Podium zamyka kierujący resortem obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Liderowi PSL ufa 41 proc. rodaków.

Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania w najnowszym sondażu CBOS / Leszek Szymański / PAP

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Ranking nieufności. Na podium Tusk i Kaczyński

W rankingu nieufności pierwsze miejsce zajął prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński z wynikiem 55 proc. To wzrost o 3 pkt procentowe. Na drugim miejscu uplasował się lider Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorz Braun z wynikiem 54 proc. - wzrost o 1 pkt proc. Na trzecim miejscu z kolei znalazł się premier Donald Tusk, któremu po wzroście o 1 pkt. proc. Prezesowi Rady Ministrów nie ufa 52 proc. badanych.

Komu najbardziej ufają Polacy?

Z sondażu CBOS przeprowadzonego w pierwszej połowie października wynika, że prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ufa 57 proc. ankietowanych, czyli mniej o 1 pkt proc. względem września. Głowie państwa nie ufa natomiast 26 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.). Obojętność wobec Nawrockiego deklaruje 11 procent ankietowanych. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski z wynikiem 43 proc. zaufania (spadek o 2 pkt proc.). Nie ufa mu 34 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt proc.). Jest obojętny dla 13 proc. badanych.

Szef MSZ Radosław Sikorski / Radek Pietruszka / PAP

Trzecie miejsce w rankingu zaufania zajął wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, z wynikiem 41 proc. (spadek o 4 pkt proc.). Nie ufa mu 30 proc. (wzrost o 3 pkt proc.). Obojętność wobec lidera PSL wyraziło 18 proc. ankietowanych.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz / Przemysław Piątkowski / PAP

Na czwartej pozycji w rankingu zaufania naleźli się ex aequo z wynikiem po 40 proc. dwa liderzy Konfederacji: wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak oraz poseł Sławomir Mentzen - obaj bez zmian. Bosakowi nie ufa 29 proc. (mniej o 1 pkt proc.), a Mentzenowi - 36 proc. ankietowanych (bez zmian).

Na kolejnych miejscach rankingu znaleźli się: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z 39 proc. zaufania - mniej o 1 pkt proc, 44 proc. nieufności - więcej o 1 pkt proc. Premier Donald Tusk (36 proc. zaufania - bez zmian; 52 proc. nieufności - wzrost o 1 pkt proc.); lider Partii Razem Adrian Zandberg (34 proc. zaufania - mniej o 2 pkt proc. i 23 proc. nieufności - bez mian).

Sondaż: Hołowni nie ufa więcej Polaków

Marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni (Polska2050) ufa 33 proc. badanych (spadek o 5 pkt proc.), a nie ufa - 43 proc. (wzrost o 5 pkt proc.). Następni w rankingu zaufania są: były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki (33 proc. zaufania; 51 proc. nieufności); prezes PiS Jarosław Kaczyński (29 proc. zaufania; 55 proc. nieufności).

Na kolejnych pozycjach uplasowali się: wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (27 proc. zaufania; 32 proc. nieufności); marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (27 proc. zaufania; 33 proc. nieufności); lider Korony Konfederacji Polski Grzegorz Braun (27 proc. zaufania; 54 proc. nieufności); minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, któremu ufa 25 proc., nie ufa za to 22 proc.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszce Dziemianowicz-Bąk ufa 23 proc. badanych, nie ufa 16 proc.; szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu ufa 22 proc., nie ufa 27 proc.; minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz ufa 21 proc. badanych, a nie ufa 19 proc.; wicepremierowi, ministrowi cyfryzacji Krzysztofowi Gawkowskiemu ufa 20 proc., nie ufa 18 proc.; a ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiego 20 proc. badanych ufa, a 18 proc. nie (47 proc. badanych deklaruje, że go nie zna). Rzecznik rządu Adam Szłapka cieszy się zaufaniem 18 procent ankietowanych, 15 proc. mu nie ufa . Co ciekawe, z tego samego sondażu wynika, że nie zna go 49 procent badanych.

Sondaż zrealizowano w dniach 2 - 13 października na liczącej 901 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL (w tym: 61,2 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. - CATI i 16,3 proc. - CAWI).