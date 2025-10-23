Premier Donald Tusk odniósł się do najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, podkreślając poprawę jakości życia Polaków i wyrażając przekonanie o zwycięstwie Koalicji Obywatelskiej w kolejnych wyborach parlamentarnych.

Donald Tusk proponuje zakład. Kto się podejmie? / Wiktor Dąbrowski / PAP

Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu z poparciem 38,12 proc., wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację.

Donald Tusk, pytany o wyniki w Brukseli, podkreślił, że to nie pierwszy raz, gdy Koalicja Obywatelska ma przewagę i jest optymistyczny co do wyborów w 2027 roku.

Tusk odważnie proponuje zakład, że Koalicja Obywatelska wygra wybory w 2027 roku i nie odda władzy.

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą dla portalu stan360, Koalicja Obywatelska cieszy się obecnie poparciem 38,12 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 29,81 proc., a podium zamyka Konfederacja, którą wskazało 15,5 proc. ankietowanych.

Pozostałe ugrupowania, takie jak Nowa Lewica (4,13 proc.), PSL (2,78 proc.), Razem (2,03 proc.) oraz Polska 2050 (1,61 proc.), nie przekroczyły progu wyborczego.

Premier komentuje wyniki: "To nie tylko kwestia sympatii partyjnych"

O wyniki sondażu pytany był w Brukseli premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że nie jest to pierwszy sondaż wskazujący na przewagę Koalicji Obywatelskiej, a każdy scenariusz w kontekście wyborów w 2027 roku jest możliwy. Tusk zaznaczył, że mimo licznych słów krytyki, także ze strony własnego środowiska politycznego, wyniki badania są dla niego szczególnie satysfakcjonujące.

Ten sondaż, moim zdaniem, jest znakiem, że dajemy radę i że tak naprawdę to nie jest tylko kwestia sympatii czy antypatii partyjnych, ale wszystkie bez wyjątku dane pokazują, że dzisiaj Polakom żyje się wyraźnie lepiej. To jest skok nieporównywalny z jakimkolwiek okresem w naszej historii - ocenił premier.

Premier Donald Tusk stwierdził, że w kwestii wyborów parlamentarnych w 2027 r. - chociaż nie lubi tego robić - "może przyjmować zakłady". Nie na duże kwoty, ale my wygramy wybory w 2027 roku i nie oddamy władzy Kaczyńskiemu, czy Święczkowskiemu, czy Ziobrze, czy tym przemiłym, sympatycznym panom - zadeklarował.