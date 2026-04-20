Mateusz Morawiecki spotka się w poniedziałek w cztery oczy z Jarosławem Kaczyńskim - potwierdził w rozmowie w RMF FM. "Sądzę, że dojdzie do porozumienia" - ocenił były szef rządu. Spotkanie odbędzie się o godz. 20.

Były premier Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie Rozwój Plus , które - jak mówił w rozmowie w RMF FM - ma działać "na polu eksperckim" i skupiać ok. 40 posłów Prawa i Sprawiedliwości niezadowolonych z sytuacji po prawej stronie sceny politycznej.

Polityk potwierdził, że w poniedziałek spotka się z Jarosławem Kaczyńskim. Sądzę, że dojdzie do porozumienia i zajmiemy się ważnymi dla Polaków sprawami. Jesteśmy umówieni, zresztą bardzo często ze sobą rozmawiamy. Mogę powiedzieć, że biorę od samego początku udział w spotkaniach kierownictwach Prawa i Sprawiedliwości - mówił na antenie radia.

Spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim przewidziane jest na godz. 20.