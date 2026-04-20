Mateusz Morawiecki spotka się w poniedziałek w cztery oczy z Jarosławem Kaczyńskim - potwierdził w rozmowie w RMF FM. "Sądzę, że dojdzie do porozumienia" - ocenił były szef rządu. Spotkanie odbędzie się o godz. 20.

Były premier Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie Rozwój Plus, które - jak mówił w rozmowie w RMF FM - ma działać "na polu eksperckim" i skupiać ok. 40 posłów Prawa i Sprawiedliwości niezadowolonych z sytuacji po prawej stronie sceny politycznej. 

Polityk potwierdził, że w poniedziałek spotka się z Jarosławem Kaczyńskim. Sądzę, że dojdzie do porozumienia i zajmiemy się ważnymi dla Polaków sprawami. Jesteśmy umówieni, zresztą bardzo często ze sobą rozmawiamy. Mogę powiedzieć, że biorę od samego początku udział w spotkaniach kierownictwach Prawa i Sprawiedliwości - mówił na antenie radia.

Spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim przewidziane jest na godz. 20.

Morawiecki: Jestem i będę w PiS

Polityk przekonywał, że "jest i będzie w Prawie i Sprawiedliwości", a nowa inicjatywa powstała, by "przysłużyć się do odsunięcia od władzy rządu Donalda Tuska". 

Choć prezes prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że stowarzyszenie nie może być budowane na bazie posłów PiS-u, Morawiecki zapewnia, że jest "absolutnie spokojny" o to, że członkowie jego stowarzyszenia znajdą się na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. 

Będę dążył do tego, żeby posłowie Prawa i Sprawiedliwości byli jeszcze liczniej reprezentowani w przyszłym parlamencie. (...) Potrafię zakasać rękawy i ruszyć do boju. Będę walczył do ostatniego dnia przed ciszą wyborczą - powiedział.

Do stowarzyszenia dołączyło ok. 40 polityków Prawa i Sprawiedliwości. To m.in. Piotr Müller, Michał Dworczyk, Janusz Cieszyński, Krzysztof Szczucki, Waldemar Buda, Marcin Horała, Paweł Jabłoński czy Ryszard Terlecki. 

