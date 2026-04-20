Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz policjanci z Łodzi przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w gang zajmujący się rozbojami w punktach z nielegalnymi automatami do gier. Zatrzymano w sumie 27 osób, w tym cztery poszukiwane. Służby zabezpieczyły niemal milion złotych w gotówce, automaty do gier oraz narkotyki.

Funkcjonariusze łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz policjanci z miejskiej i wojewódzkiej komendy policji rozbili gang, który dokonywał rozbojów w punktach, w których odbywały się nielegalne gry hazardowe na automatach.

Przestępcza działalność gangu trwała od marca 2024 roku do lutego 2026 roku.

W tym czasie grupa dokonała kilkunastu rozbojów na terenie województwa łódzkiego, atakując punkty, w których odbywały się nielegalne gry hazardowe.

W ramach akcji funkcjonariusze skontrolowali 22 miejsca, w tym 15 punktów z nielegalnym hazardem.

"Zatrzymano 27 osób w wieku od 26 do 61 lat, w tym cztery osoby poszukiwane. Zabezpieczono 91 automatów do nielegalnych gier hazardowych, ponad 885 tys. zł w gotówce i 850 gramów narkotyków" - przekazała rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Zarzuty i konsekwencje

Siedem osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanych grupach przestępczych, z czego pięciu zarzuca się dokonywanie rozbojów z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.

Kolejnych 14 zatrzymanych odpowie za przestępstwa karnoskarbowe związane z organizacją i prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych. Część osób będzie odpowiadać również za posiadanie narkotyków.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej rozbojów z wykorzystaniem niebezpiecznych narzędzi grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.