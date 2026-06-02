Wstęp do katedry w niemieckiej Kolonii będzie biletowany już od 1 lipca br. - poinformowała we wtorek agencja dpa, powołując się na kapitułę katedralną. Opłata ma pokryć rosnące koszty konserwacji i utrzymania gotyckiej świątyni. Sprawdź ile będą kosztować bilety i komu będą przysługiwać zniżki.

Katedra w Kolonii / Shutterstock

Od 1 lipca wstęp do katedry w Kolonii w Niemczech będzie płatny.

Przewidziano ulgi i darmowe bilety dla uprawnionych. Wstęp na nabożeństwa również będzie bezpłatny.

W wybrane dni w roku wejście do świątyni będzie darmowe dla wszystkich.

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Od lipca opłaty za wstęp do katedry w Kolonii

Wstęp do katedry w Kolonii w Niemczech będzie płatny już od lipca br. Przy wejściu głównym do świątyni, od strony zachodniej, będzie wymagane posiadanie biletu. Za bilet "normalny" trzeba będzie zapłacić 12 euro.

Z kolei ulgowy bilet w połowie ceny przysługuje uczniom i ich opiekunom, studentom, osobom odbywającym staż zawodowy oraz posiadaczom kart socjalnych w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Bez opłat będą mogły wejść dzieci do 13. r. ż., a także osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wstęp do katedry w Kolonii będzie bezpłatny dla wszystkich w specjalnie wyznaczonych dniach:

od 6 stycznia (Święto Trzech Króli) do następującej po nim niedzieli;

1 maja (Święto Pracy);

3 października (Dzień Jedności Niemiec);

podczas dorocznej pielgrzymki Trzech Króli, odbywanej co roku wokół 27 września.

Niektórzy nie będą musieli płacić. Przewidziano osobne wejście

Wejście do katedry pozostanie bezpłatne dla uczestników nabożeństw i tych, którzy będą chcieli się pomodlić. Dla nich przewidziano osobne wejście od strony północnej.

Kapituła podkreśliła, że nie zamierza weryfikować intencji odwiedzających wchodzących wejściem północnym.

"Nie będziemy przeprowadzać żadnej kontroli intencji, lecz poprzestaniemy na zaufaniu do ludzi" - powiedział proboszcz katedry ks. Guido Assmann, cytowany przez agencję dpa.

Proboszcz liczy na spokojniejszą codzienność świątyni

Ks. Assmann wyraził przekonanie, że nowe rozwiązanie uspokoi codzienne życie świątyni.

Opłata za zwiedzanie może pomóc w tym, by katedra była ponownie silniej odczuwana jako dom Boży i przestrzeń sakralna - powiedział.

Decyzja o wprowadzeniu opłaty za wstęp do katedry w Kolonii wywołała debatę w Niemczech. Opłaty obowiązują natomiast już teraz za wstęp do skarbca oraz za wejście na platformę widokową w jednej z wież.

Świątynię odwiedza corocznie około 6 mln osób.