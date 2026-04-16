O 16:30 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości ma się odbyć kolejne spotkanie najwyższych władz parii w sprawie nowej inicjatywy Mateusza Morawieckiego - Stowarzyszenia Rozwój Plus - ustalił reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Na godz. 13 zaplanowano konferencję prasową w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej.
- W PiS pojawiło się zaniepokojenie i zarzuty, że projekt byłego premiera może pogłębić podziały.
Mateusz Morawiecki zakłada Stowarzyszenie Rozwój Plus, w skład którego wejdzie kilkudziesięciu polityków PiS-u. O tym, że były premier ma takie plany, informował jako pierwszy na początku marca dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Jak inicjatywę byłego szefa rządu przyjęto w Prawie i Sprawiedliwości?
Mimo że o stowarzyszeniu mówiło się od jakiegoś czasu, to dopiero w tym tygodniu wśród najważniejszych polityków PiS-u pojawiło się oburzenie i zarzuty, że były premier chce jeszcze bardziej podzielić największą partię opozycyjną.
Większość władz partii wyraziła zaniepokojenie inicjatywą stowarzyszenia byłego premiera - taką informację przekazał wczoraj rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
Do stowarzyszenia ma dołączyć ponad 30 polityków Prawa i Sprawiedliwości. To m.in. Piotr Müller, Michał Dworczyk, Janusz Cieszyński, Krzysztof Szczucki, Waldemar Buda, Marcin Horała czy Paweł Jabłoński.
Jeszcze kilka tygodni temu od polityków związanych z Mateuszem Morawieckim można było usłyszeć, że "o wychodzeniu z partii nie ma mowy". Chcemy walczyć o dobre miejsca na listach w przyszłoocznych wyboach - mówili posłowie.
Dziś nieoficjalna lista, choć "dynamiczna", wygląda tak:
- Bartosik Ryszard
- Baluch Anna
- Buda Waldemar
- Cieszyński Janusz
- Cieślak Michał
- Dworczyk Michał
- Gontarz Robert
- Gwóźdź Marcin
- Horała Marcin
- Kapinos Fryderyk
- Kmita Łukasz
- Koc Maria
- Kryj Andrzej
- Kubów Krzysztof
- Kwiecień Anna
- Macko Grzegorz
- Morawiecki Mateusz
- Müller Piotr
- Pawłowska Monika
- Puda Grzegorz
- Rychlik Paweł
- Schreiber Łukasz
- Semeniuk-Patkowska Olga
- Stachowiak-Różecka Mirosława
- Szczucki Krzysztof
- Szynkowski vel Sęk
- Szymon Terlecki
- Ryszard Zyska Ireneusz