​O 16:30 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości ma się odbyć kolejne spotkanie najwyższych władz parii w sprawie nowej inicjatywy Mateusza Morawieckiego - Stowarzyszenia Rozwój Plus - ustalił reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Na godz. 13 zaplanowano konferencję prasową w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej.

  • O godz. 13 konferencja prasowa w siedzibie PiS na ul. Nowogrodzkiej, a o 16:30 kolejne spotkanie władz partii ws. inicjatywy Mateusz Morawiecki.
  • W PiS pojawiło się zaniepokojenie i zarzuty, że projekt byłego premiera może pogłębić podziały.
Mateusz Morawiecki zakłada Stowarzyszenie Rozwój Plus, w skład którego wejdzie kilkudziesięciu polityków PiS-u. O tym, że były premier ma takie plany, informował jako pierwszy na początku marca dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Jak inicjatywę byłego szefa rządu przyjęto w Prawie i Sprawiedliwości?

Mimo że o stowarzyszeniu mówiło się od jakiegoś czasu, to dopiero w tym tygodniu wśród najważniejszych polityków PiS-u pojawiło się oburzenie i zarzuty, że były premier chce jeszcze bardziej podzielić największą partię opozycyjną. 

Większość władz partii wyraziła zaniepokojenie inicjatywą stowarzyszenia byłego premiera - taką informację przekazał wczoraj rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

Wyciekła lista posłów Morawieckiego

Do stowarzyszenia ma dołączyć ponad 30 polityków Prawa i Sprawiedliwości. To m.in. Piotr Müller, Michał Dworczyk, Janusz Cieszyński, Krzysztof Szczucki, Waldemar Buda, Marcin Horała czy Paweł Jabłoński. 

Jeszcze kilka tygodni temu od polityków związanych z Mateuszem Morawieckim można było usłyszeć, że "o wychodzeniu z partii nie ma mowy". Chcemy walczyć o dobre miejsca na listach w przyszłoocznych wyboach - mówili posłowie.

Dziś nieoficjalna lista, choć "dynamiczna", wygląda tak: 

  • Bartosik Ryszard
  • Baluch Anna 
  • Buda Waldemar 
  • Cieszyński Janusz 
  • Cieślak Michał 
  • Dworczyk Michał 
  • Gontarz Robert 
  • Gwóźdź Marcin 
  • Horała Marcin 
  • Kapinos Fryderyk 
  • Kmita Łukasz 
  • Koc Maria 
  • Kryj Andrzej 
  • Kubów Krzysztof 
  • Kwiecień Anna 
  • Macko Grzegorz 
  • Morawiecki Mateusz 
  • Müller Piotr 
  • Pawłowska Monika 
  • Puda Grzegorz 
  • Rychlik Paweł 
  • Schreiber Łukasz 
  • Semeniuk-Patkowska Olga 
  • Stachowiak-Różecka Mirosława 
  • Szczucki Krzysztof 
  • Szynkowski vel Sęk 
  • Szymon Terlecki 
  • Ryszard Zyska Ireneusz

Zobacz również: