Kaczyński: Okazało się to nieprawdą

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie Kaczyński został zapytany, czy padnie z jego strony w tej sprawie "przepraszam". Jak dodała dziennikarka, powielona przez prezesa PiS niesprawdzona, "bardzo poważna" informacja, wprowadziła Polaków w błąd.



Wie pani, to była informacja bardzo intensywnie funkcjonująca w przestrzeni publicznej - odpowiedział prezes PiS. Rzeczywiście Polaków, jeżeli tak pani już chce w ich imieniu wystąpić, mogę powiedzieć, że rzeczywiście przepraszam, bo okazało się to nieprawdą, ale to po prostu funkcjonowało - dodał.



Kaczyński ocenił, że różne inne, "już lepiej zweryfikowane" wiadomości dotyczące Magyara, "też bardzo zniechęcają do jakichkolwiek relacji z nim".

Portal, który powstał zaledwie miesiąc przed wyborami na Węgrzech

Informację o "upieczeniu szczeniaka" przez Magyara podał w artykule z 6 kwietnia portal Magyar Hirek 24. Strona ta zaczęła publikować materiały zaledwie miesiąc przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. W tekście, w którym Magyar został oskarżony m.in. o zabicie psa w mikrofalówce, powołano się na rzekomą książkę jego byłej żony, byłej minister sprawiedliwości Węgier Judith Vargi. W księgarniach internetowych nie ma jednak śladu książki, której okładkę zamieścił w swoim tekście Magyar Hirek 24, a sama Varga przyznawała, że nie napisała autobiografii.