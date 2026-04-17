"Rzeczywiście przepraszam, bo okazało się to nieprawdą, ale to po prostu funkcjonowało" - tak Jarosław Kaczyński tłumaczył się ze swoich słów w sprawie Petera Magyara. We wtorek prezes PiS mówił w Sejmie, że lider TISZA "upiekł szczenię".

  • Jarosław Kaczyński przeprosił za rozpowszechnienie nieprawdziwej informacji o Peterze Magyarze.
  • Prezes PiS we wtorek w Sejmie stwierdził, że Magyar "upiekł szczenię", powołując się na doniesienia medialne.
We wtorek Kaczyński był pytany przez dziennikarzy w Sejmie, dlaczego nie pogratulował Peterowi Magyarowi zwycięstwa w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Prezes PiS ocenił, że to zwycięstwo jest jednym z objawów "zupełnej znieczulicy społeczeństw europejskich na fakty, nawet najbardziej drastyczne". Proszony o doprecyzowanie swojej wypowiedzi, odparł, że chodzi mu o to, "co opisuje jego (Magyara - PAP) żona, że upiekł szczenię".

Potem rzecznik PiS Rafał Bochenek przyznał we wpisie na platformie X, że nie była to prawda. Napisał, że Kaczyński opierał się na "informacjach, które od wielu dni były kolportowane przez media". Jak dodał, "w natłoku licznych kontrowersyjnych materiałów przedstawiających sytuacje z udziałem kandydata popieranego przez Tuska, akurat ta jedna okazała się nieprawdziwa".

Kaczyński: Okazało się to nieprawdą

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie Kaczyński został zapytany, czy padnie z jego strony w tej sprawie "przepraszam". Jak dodała dziennikarka, powielona przez prezesa PiS niesprawdzona, "bardzo poważna" informacja, wprowadziła Polaków w błąd.

Wie pani, to była informacja bardzo intensywnie funkcjonująca w przestrzeni publicznej - odpowiedział prezes PiS. Rzeczywiście Polaków, jeżeli tak pani już chce w ich imieniu wystąpić, mogę powiedzieć, że rzeczywiście przepraszam, bo okazało się to nieprawdą, ale to po prostu funkcjonowało - dodał.

Kaczyński ocenił, że różne inne, "już lepiej zweryfikowane" wiadomości dotyczące Magyara, "też bardzo zniechęcają do jakichkolwiek relacji z nim".

Portal, który powstał zaledwie miesiąc przed wyborami na Węgrzech

Informację o "upieczeniu szczeniaka" przez Magyara podał w artykule z 6 kwietnia portal Magyar Hirek 24. Strona ta zaczęła publikować materiały zaledwie miesiąc przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. W tekście, w którym Magyar został oskarżony m.in. o zabicie psa w mikrofalówce, powołano się na rzekomą książkę jego byłej żony, byłej minister sprawiedliwości Węgier Judith Vargi. W księgarniach internetowych nie ma jednak śladu książki, której okładkę zamieścił w swoim tekście Magyar Hirek 24, a sama Varga przyznawała, że nie napisała autobiografii.

